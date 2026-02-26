Farándula

Juliet Lima sintió que estuvo al borde de la muerte

Episodio lo vivió mientras estaba en un vuelo en Estados Unidos y comenzó a sentirse mal

Por

Kleimar Reina
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 06:24 pm
Juliet Lima sintió que estuvo al borde de la muerte
Juliet Lima / Cortesía
La actriz venezolana Juliet Lima contó su terrible experiencia mientras viajaba en un vuelo de Miami a Utah, en Estados Unidos, cuando “tuvo la certeza de que iba a morir”.

Según la protagonista de “Camaleona” desde el primer instante que subió al avión comenzó a sentirse mal con un fuerte dolor de cabeza y se cuestionaba qué sucedía dentro, confesó sufrir de tensión emocional, la cual puede controlar con respiración calmada sin tomar medicamentos.

Juliet Lima encontró la respuesta a todo: “Yo realmente en ese momento no quería estar sentada en ese avión, quería estar en mi casa con mi hija porque estaba planeando un viaje importante para ella”.

Sin embargo, pese a sus intentos de calmarse y de ocuparse su mente comienza a llorar sin poder controlar las lágrimas. La actriz viajaba junto a su expareja Arturo de los Ríos, quien intenta auxiliarla.

Juliet Lima sufre un ataque de pánico

Si bien logró contenerse y limpiar sus lágrimas, volvió a recaer minutos más tarde, pero, esta vez, mucho más fuerte sin poder moverse ni hablar para pedir ayuda. La actriz viajaba junto a su expareja Arturo de los Ríos, quien intentó auxiliarla.

Sin poder emitir una sola palabra solo salió de su boca “ansiedad”. Luego de un breve momento, se recompuso y quedó sin poder creer lo que acababa de ocurrir.

“Mi sensación de te vas a morir justo hoy en este momento y no vas a hacer todo lo que querías hacer, era horrible”, recordó.

El episodio de pánico y ansiedad ocurrió en una semana muy dura para Juliet Lima tras unos días desafiantes sin poder descansar.

Jueves 26 de Febrero de 2026
