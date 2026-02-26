Irene Sáez recordó sus años como alcaldesa de Chacao y su incursión en la política

Suscríbete a nuestros canales

La querida Miss Universo 1981, Irene Sáez incursionó en la política en la década de los 90 llegando a ser alcaldesa de Chacao y posteriormente gobernadora del estado Nueva Esparta.

Aunque lleva muchos años fuera de Venezuela, la exreina de belleza no olvida sus vivencias en el país y cómo ganó la Alcaldía de Chacao, un hecho que llegó a su vida gracias al apoyo de los lugareños de la zona.

Tras ganar el certamen internacional, Irene continuo su preparación académica en la Universidad Central de Venezuela, cursando la carrera de Estudios Políticos y Administrativos, graduándose con honores en su promoción.

¿Cómo llegó Irene Sáez a la Alcaldía de Chacao?

A través de una publicación en Instagram recordó una entrevista donde cuenta su experiencia de postulación a ser la máxima autoridad del municipio mirandino. Según su relato, la oportunidad fue propuesta por los mismos vecinos cuando se encontraba en el casco histórico.

“Estaba rezando frente al cristo de Chacao, y unos vecinos que estaban luchando la separación de Chacao, se me acercaron y me dicen ‘lánzate y sé nuestra alcaldesa tu como vecina de este municipio’”, contó.

A pesar que en aquel entonces le parecía algo “insólito”, todo cambió cuando comenzó a ver las encuestas, liderando las elecciones municipales. Tras su candidatura, Irene Sáez ganó la Alcaldía de Chacao, siendo la primera autoridad del municipio.

Irene Sáez y sus esfuerzos en la política

Años más tarde, la Miss Universo ganó la Gobernación de Nueva Esparta con más del 70% de los votos. Luego postuló su candidatura a las presidenciales de Venezuela, donde obtuvo solo el 3% de apoyo frente al expresidente Hugo Chávez.

La Miss Universo destacada por sus obras sociales

Desde joven estuvo comprometida por ayudar a las comunidades desde abrir dispensarios médicos, preescolares en sectores populares de Venezuela. Así como su compromiso con educación a niños y niñas.

“Yo enseñaba a leer y escribir por toda Venezuela. Siempre me he dedicado a hacer obras sociales”, expresó en aquella entrevista.