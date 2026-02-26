MLB: Pablo López fue operado con éxito

Suscríbete a nuestros canales

El cuerpo médico de los Mellizos de Minnesota confirmó que el lanzador venezolano Pablo López fue intervenido quirúrgicamente para reparar una lesión en su codo derecho. A diferencia de la reconstrucción convencional, el as de la rotación se sometió a un procedimiento de refuerzo interno, una técnica que reduce los tiempos de inactividad en comparación con la cirugía Tommy John tradicional.

La organización de Minnesota expresó optimismo respecto al proceso de rehabilitación. Según las estimaciones iniciales, el derecho podría estar de regreso en el montículo para el inicio o la primera mitad de la temporada 2027 de las Grandes Ligas.

Un procedimiento menos invasivo para el as venezolano

La noticia ha sido recibida con alivio dentro de la gerencia de los Mellizos. Nick Paparesta, preparador físico principal del equipo, calificó la intervención como la mejor opción disponible dadas las circunstancias. El uso del refuerzo interno permite preservar la estructura original del ligamento, utilizando un material sintético para estabilizar la zona, lo que suele derivar en una recuperación más dinámica.

Declaraciones del equipo médico

Paparesta señaló que tanto el jugador como la organización están satisfechos con el resultado de la operación. De las dos cirugías posibles, esta es la que ofrece un camino más claro y predecible hacia el retorno competitivo. La motivación de López ha sido destacada por el personal técnico, quienes confían en la disciplina del lanzador durante la etapa de fisioterapia.

El calendario de retorno

El cronograma establecido sitúa el regreso de López en 2027. Si bien el equipo perderá a su referente de pitcheo durante la totalidad de la próxima campaña, la posibilidad de contar con él desde los primeros meses de 2027 es un escenario favorable. La progresión dependerá de que no existan retrocesos en las etapas de fortalecimiento y en el programa de lanzamientos de larga distancia.

Situación contractual

La temporada 2027 representa un año crítico para ambas partes. Será el último curso del contrato de cuatro años y 73.5 millones de dólares que López firmó con la franquicia. Para los Mellizos, recuperar la salud de su abridor estelar es una prioridad, ya que su presencia es fundamental para las aspiraciones del equipo en la División Central de la Liga Americana.