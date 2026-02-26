Juego de Voces regresa por Univisión: Estos son los artistas confirmados

Suscríbete a nuestros canales

¡Es oficial! El programa Juego de Voces regresa por todo lo alto este 2026, bajo la conducción Angélica Vale. Será el domingo 22 de marzo que salga la tercera temporada que reunirá lo mejor de la música, voz y talento.

Regreso por todo lo alto

El canal ubicado en Miami, Estados Unidos, reveló hace días que la nueva edición tiene por nombre “Juego de Voces: Hermanos y Rivales”, creando una expectativa enorme en el público, por escuchar a los artistas entonar a todo pulmón diversos temas.

En la segunda temporada estuvieron varios famosos que lo dieron todo, quedando en un empate entre los jóvenes y los veteranos.

El grupo estuvo conformado por Lucero, Yuri, Manuel Mijares, Emmanuel y Yahir, los veteranos.

Mientras que los jóvenes fueron Lucerito Mijares, María León y Alexander Acha.

Pese al éxito que tuvo la segunda temporada con desafíos, pruebas y canciones que cautivaron al público y fans, el elenco mencionado no regresará para la nueva edición.

Nuevos integrantes

Juego de Voces 3 busca destacar el enfoque en duplas familiares con los siguientes integrantes:

Primeros Confirmados: José Luis y Raúl Roma (Río Roma).

Segundos Confirmados: Ernesto y Jorge D'Alessio, hijos de la cantante y actriz mexicana Lupita D'Alessio.

Terceros Confirmados: Los Hermanos Silva.

El domingo 22 será un día clave para todas las familias latinas para pasar tiempo de calidad y unión escuchando grandes canciones.

La primera temporada del reality musical se estrenó el 7 de abril de 2024 por Univisión y Las Estrellas, teniendo en la conducción a Angélica Vale, hija de la actriz Angélica María.