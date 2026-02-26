¡Hombre récord! Leyenda de Inglaterra recibe 3 Guinness World

Suscríbete a nuestros canales

En una semana para el recuerdo, James Milner ha vuelto a demostrar por qué es considerado como una leyenda viviente del fútbol británico.

El mediocampista inglés de 40 años presentó este jueves en el entrenamiento del Brighton & Hove Albion tres certificados oficiales de los Guinness World Records, consolidando su estatus como el jugador más longevo y constante en la historia de la liga más competitiva del mundo.

A pesar de su veteranía, sigue siendo una pieza útil en el esquema de las "Gaviotas", registrando 16 partidos disputados en la presente temporada, donde ya ha aportado un gol y una asistencia.

Legado incuestionable

Los tres récords otorgados a James Milner reflejan una carrera de resistencia y disciplina física sin precedentes en la era moderna. Los premios que recibió fueron:

Récord por el mayor tiempo transcurrido entre marcar su primer y su último gol en la Premier League (22 años y 248 días).

Récord por disputar la mayor cantidad de temporadas en la Premier League de forma consecutiva (24 temporadas seguidas).

Récord por disputar la mayor cantidad de partidos en toda la historia de la Premier League (654 partidos).

Leyenda de la Premier League

Milner ha sido el "comodín de lujo" y el líder silencioso en cada vestuario que ha pisado. Desde su debut con el Leeds United hasta su presente en el Brighton, sus números globales evidencian su estatus.

Categoría Estadísticas Partidos totales (en clubes) 899 Goles marcados 86 Asistencias 135 Títulos levantados 12

A lo largo de su carrera, ha defendido los colores de clubes como: Leeds, Swindon Town, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y Brighton.

Números con la selección

Aunque su mayor impacto ha sido a nivel de clubes, James Milner también dejó una huella imborrable con la Absoluta de Inglaterra.

Con la camiseta nacional registró 61 partidos, anotó un gol y repartió seis asistencias, participando en múltiples torneos internacionales antes de su retiro del fútbol de selecciones.

Cada minuto que disputa estira aún más sus propios récords, dejando una vara casi inalcanzable para las futuras generaciones de futbolistas ingleses.