Jude Bellingham sigue estando en el centro de la polémica con Inglaterra

Jude Bellingham sigue acaparando miradas en medio de la polémica. Desde los aficionados hasta la prensa británica, todo se une para dar ‘algún comentario’ del futbolista del Real Madrid, cuando viste la camiseta de la Selección inglesa. Incluso, cuando regresó a la titularidad con los Three Lions y fue nombrado ‘MVP’ ante Albania tras el 0-2, fue protagonista para la polémica.

Bien. El doblete de Harry Kane marcó la clasificación perfecta de Inglaterra para la Copa del Mundo 2026, con un registro de ocho victorias, 22 goles a favor y cero en contra. La afición decidió a Jude Bellingham como ‘Jugador del Partido’. El ‘10′ inglés volvía al once inicial por primera vez en cinco meses (desde que lo hiciera en junio ante Andorra) y, sobre el césped, volvió a demostrar su destreza, reafirmando su liderazgo en la Selección inglesa.

Jude, fue el jugador con más toques (4) en el área rival, el segundo con más ocasiones creadas (2), el primero con más pases (26) en el último tercio y regates intentados (3), así como el que más duelos ganó (7) y faltas recibió (3). Incluso, el diario The Telegraph escribió “Bellingham demuestra por qué debería ser titularen el Mundial”. En el encuentro todo estaba saliendo de maravilla para el ‘10’ hasta que fue sustituido.

Justo cuando Kane marcó el 0-2, el seleccionar de Inglaterra, Thomas Tuchel decidió cambiar a Jude por Morgan Rogers. Bellingham, que tenía amarilla, salió caminando hasta los banquillo en el ‘83 con expresiones de desagrado, saludó a su seleccionador y se sentó con gesto contrariado.

Tras finalizar el encuentro, Tuchel explicó sonriente “a Bellingham no le gustó, pero a nadie le gusta ser sustituido, así son las cosas. Jude también tenía una tarjeta amarilla y tomamos la decisión antes del segundo gol, y la decisión se mantuvo”. Hasta ahí todo bien.

La prensa británica va más allá

Ahora bien, pese a que el Jude Bellingham abandonó el campo de juego con rostro de enfado, si pudo celebrar el gol de su compañero. Sin embargo, en la rueda de prensa después del encuentro a Thomas Tuchel le comentan lo siguiente: “Estaba agitando los brazos en el aire y claramente no estaba contento con haber sido sustituido. Desde lejos, no parece que sea alguien que esté abrazando al colectivo”. Es allí la respuesta retadora del seleccionador hacia su jugador.

“Esa es una mala impresión. En primer lugar, es tu impresión. Es mala porque debería tratarse del colectivo y creo que lo que hicimos durante la concentración tiene que ver con el colectivo”, comienza diciendo Thomas Tuchel. “Tengo que revisarlo porque estaba muy contento con el gol. Hablé brevemente con Morgan Rogers y estaba seguro de que todos lo celebrarían juntos. Lo revisaré, pero esa no es la imagen que queremos transmitir, porque creemos que todos están comprometidos y todos aceptan las decisiones. Ya sea antes del partido o durante el partido, y eso no excluye a nadie”.

Y sentencia: “Vi que (Jude Bellingham) no estaba contento, pero no quiero darle más importancia de la que tiene en este momento. Me mantengo en lo que he dicho: el comportamiento y el respeto hacia los compañeros que entran es clave. Nos basamos en los estándares, el nivel y el compromiso y el respeto mutuo. No vamos a cambiar nuestra decisión solo porque alguien agite los brazos”.

Todo se traduce a que el regaño del técnico alemán hacia Jude viene orquestada directamente por la propia prensa británica.