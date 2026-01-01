Real Madrid y sus tres deseos para el comienzo del 2026

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid cerró el 2025 con una victoria, pero muchas dudas con su juego. Xabi Alonso ha estado cuestionado durante los últimos tres meses. Para comenzar 2026 con buen pie hay tres deseos: entendimiento con la plantilla, salud y alcanzar el mejor estado de forma de la plantilla.

Alonso necesita un entendimiento táctico y deportivo con sus jugadores. Encontrar el once tipo que pueda cumplir con sus exigencias y explotar el potencial de la plantilla para afrontar las competiciones en curso: Supercopa de España, Copa del Rey, LaLiga y la UEFA Champions League.

Evitar lesiones, recaídas, molestias musculares o cualquier mal de los jugadores; comenzar el 2026 con salud será fundamental para gestionar la plantilla de la mejor forma. Como último deseo, alcanzar el mejor estado de forma de cada jugador para volver a ser un equipo fuerte y competitivo.

La lesión de Kylian Mbappé es un problema para 2026

La baja de Kylian Mbappé es un problema sensible para el Real Madrid y Xabi Alonso. Ya que el entrenador español pierde a su mejor jugador y al que tiene mejor estado de forma de toda la plantilla. A pesar de eso, es una situación que puede sacar la mejor versión del equipo.

El Mundial de Clubes 2025 no pudo disfrutar del talento de Mbappé por una virosis febril. Una situación que potenció a Vinicius Jr y Jude Bellingham que dieron un paso al frente; también la irrupción de Gonzalo García fue determinante para una competición donde terminó siendo goleador.

Ahora en pleno 2026 el equipo necesita ese paso al frente de sus estrellas, con la baja de Kylian. De hecho, también lo necesitan para mejorar su propia imagen individual y por ende la del grupo; donde la afición ya está señalando a los jugadores más que al entrenador.