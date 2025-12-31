Real Madrid puede recuperar a esta pieza clave defensiva

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid cerró el 2025 con una victoria, pero muchas dudas en su juego. El equipo de Xabi Alonso aún no convence, pero afronta el nuevo año con la opción de disputar un título. 2026 viene con buenas noticias, hay un pilar de la defensa que acelera su recuperación para volver a la Supercopa de España.

Dani Carvajal ha estado machacándose para estar al 100% a nivel físico y aportar en la Supercopa de España. Es el primer título del 2026 y para el Madrid es fundamental comenzar con buen pie para cambiar la dinámica negativa del 2025. Una derrota sería decisiva para el futuro de todos.

Carvajal volvió en el Clásico contra el Barcelona, pero cayó lesionado y se sometió a una artroscopia por molestias en la rodilla derecha. Ahora se encuentra bien y acelera su puesta a punto para tener opciones reales de volver en el duelo contra el Atlético de Madrid el próximo 8 de enero.

Dani Carvajal un pilar clave en la defensa del Real Madrid

Dani Carvajal no es solo un lateral derecho en el Real Madrid. Es un capitán con letras en mayúscula, capaz de levantar la voz y poner mano dura en el vestuario. Su peso a nivel institucional y deportivo viene acompañado de títulos y eso le da respaldo para encarrillar a sus compañeros.

Carvajal representa un perfil que hoy no está presente en el once titular. Su regreso podría alterar la dinámica del equipo, aportando carácter, jerarquía y equilibrio en momentos de tensión competitiva, siendo una pieza clave para desde adentro cambiar la dinámica del equipo.

