LaLiga: Esto dice Toni Kross sobre el Real Madrid de Xabi Alonso

Suscríbete a nuestros canales

El legendario exfutbolista alemán Toni Kroos analizó la situación actual del Real Madrid y las expectativas globales del fútbol de cara al ciclo mundialista. En una entrevista exclusiva con el programa de televisión de Romário, Kroos abordó la llegada de Xabi Alonso al banquillo madrileño y la evolución de la industria del deporte.

El "factor Xabi" y la presión de Chamartín

Kroos fue tajante al validar la figura de su excompañero como técnico del primer equipo: "Estoy convencido de que Xabi Alonso es un entrenador muy bueno y tiene la calidad para entrenar en Madrid". Sin embargo, el germano matizó que el entorno del Santiago Bernabéu no tiene comparación con ningún otro club.

"Hay que dar tiempo, hay que estar tranquilo, pero son cosas que son muy difíciles en el Real Madrid (...) Lo más difícil como entrenador es entrenar en el Madrid. Es una presión diferente. Aquí puedes ganar partidos y que nadie esté contento. Hay pocos clubes así", dijo el exfutbolista.

Asimismo, elogió a Carlo Ancelotti (actual seleccionador de Brasil) como el mejor entrenador que ha tenido, destacando su capacidad humana por encima de la táctica.

Pronósticos para el Mundial 2026 y críticas a la FIFA

Respecto a la cita mundialista de 2026, Kroos no incluyó a Alemania ni a Brasil en su "Top 5" de favoritos, señalando a Marruecos como la posible gran sorpresa técnica. No obstante, mostró su rechazo frontal a la expansión del torneo a 48 equipos:

Baja de nivel: "El nivel va a bajar. No disfruto viendo un 5-0 o un 6-0 en un Mundial. Hay que cuidar a los jugadores y la calidad del espectáculo".

Dudas sobre Neymar: Expresó su preocupación por el estado físico del astro brasileño tras su reciente paso por el quirófano: "Si no está bien físicamente, es muy difícil que pueda ayudar".

Consejos para el talento joven: El caso Endrick

Finalmente, Kroos valoró positivamente la salida de Endrick hacia el Olympique de Lyon en calidad de cedido. El alemán recordó su propia experiencia personal para validar el movimiento: "Lo más importante para un joven es jugar. Yo también salí cedido cuando era joven y me vino muy bien".

Con información de EFE