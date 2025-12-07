¡Tremendo once! Toni Kroos elige a su equipo de ensueño

Suscríbete a nuestros canales

Toni Kroos, siempre se ha caracterizado por su sinceridad y opiniones directas. Recientemente, presentó su once ideal histórico, un equipo plagado de superestrellas que, sin embargo, dejó varias decisiones sumamente interesantes y, para algunos, sorpresivas, especialmente en la zona de ataque y el mediocampo.

El equipo se decanta por una formación ofensiva, con una base de jugadores con los que Kroos compartió vestuario o a quienes enfrentó en las instancias más altas del fútbol.

El XI de Toni Kroos

Portería

En la portería, Toni Kroos optó por el guardameta del Bayern Múnich y de la selección alemana, Manuel Neuer. La elección subraya la admiración por un jugador que redefinió la posición de portero-líbero con su audacia y manejo de pies.

Defensa

La línea defensiva es un cuarteto de época, equilibrando la calidad técnica de los laterales con el temperamento y la fuerza de los centrales:

Phillip Lahm (Lateral Derecho)

Paolo Maldini (Central)

Sergio Ramos (Central)

Marcelo (Lateral Izquierdo)

Mediocampo

Es en el centro del campo donde el once de Kroos toma un giro inesperado, optando por una estructura que potencia la creación y el desequilibrio individual, en lugar de un mediocentro posicional defensivo.

Zinedine Zidane y Luka Modrić serán los interiores y los encargados de dar equilibrio al equipo. Por su parte, como enganche se encuentra Lionel Messi (Kroos lo sitúa como el cerebro principal, el nexo entre el mediocampo y la delantera, potenciando su capacidad de pase y regate.

Delantera

El ataque es puramente explosivo, un compendio de desborde, fantasía y eficacia goleadora, dejando fuera a muchos grandes delanteros por el impacto de estas tres figuras.

Ronaldinho, le da el toque de magia, la alegría y la improvisación pura. Ronaldo Nazário es la punta de lanza perfecta para este once de ensueño; mientras que para cerrar el tridente aparece Cristiano Ronaldo, leyenda absoluta del Real Madrid.