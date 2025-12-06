¡Histórico! Inter Miami y Lionel Messi se coronan campeones de la MLS

Suscríbete a nuestros canales

El Inter Miami CF lo ha conseguido. El conjunto de Florida y Lionel Messi se proclamaron campeones de la MLS Cup 2025 al derrotar a los Vancouver Whitecaps por la mínima diferencia, este sábado por la tarde en el Chase Stadium, su casa en Fort Lauderdale.

El encuentro, tenso y con pocas oportunidades claras, se resolvió gracias a la genialidad y la sociedad argentina. Rodrigo De Paul se convirtió en el héroe del partido al anotar el único gol del encuentro en el minuto 71.

La jugada se originó con una recuperación de balón en el mediocampo que se transformó rápidamente en un fulminante contraataque, orquestado por Lionel Messi, quien creció con un pase filtrado que dejó solo a De Paul frente al portero. Ambos jugadores, campeones del mundo con Argentina en 2022, demostraron una vez más su entendimiento en la cancha.

El Trofeo Número 48 de un Récord Inigualable

Con esta victoria, Lionel Messi, de 38 años de edad, alcanzó el trofeo número 48 de su inigualable carrera profesional. Este registro amplía su leyenda como el futbolista más laureado de la historia, trascendiendo ligas, países y generaciones. El campeonato de la MLS Cup marca un hito para el astro argentino, al ser el primer título de liga que consigue con el equipo de la Florida.

Tras levantar el trofeo junto a sus compañeros, el capitán del Inter Miami manifestó su satisfacción por el logro, destacando que ganar la MLS "era uno de los objetivos" principales del equipo.

"Hemos tenido un largo camino. El primer año ganamos la Leagues Cup... hemos competido durante todo el año. Ganar la MLS era uno de los objetivos que nos habíamos propuesto", expresó el '10' del equipo.

Reconocimiento a los Veteranos

Asimismo, Messi dedicó palabras emotivas a sus excompañeros del FC Barcelona, ​​Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes presumiblemente terminarán sus carreras con este título.

"Estoy muy contento por la forma en la que Jordi Alba y Sergio Busquets terminarán sus carreras. Ellos se lo merecen", manifestó el capitán, al tiempo que destacó las trayectorias de ambos futbolistas y agregó con cariño: "Aún no son conscientes (de lo que han logrado)".