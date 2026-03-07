Clásico Mundial: Aaron Judge habla sobre su emoción de jugar con Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ha dejado momentos vibrantes desde sus primeras jornadas, y uno de los protagonistas de esa energía es Aaron Judge. El capitán de Estados Unidos compartió recientemente sus sensaciones sobre lo que ha significado disputar el torneo y vivir la atmósfera que se genera cuando representa a su país sobre el terreno de juego.

Para el poderoso jardinero de 33 años, cada turno al bate ha estado cargado de emoción. El “capitán” reconoció que la intensidad del ambiente se sintió desde el primer momento del juego, especialmente cuando los aficionados comenzaron a corear el nombre del equipo estadounidense en las gradas del Daikin Park.

Aaron Judge – Clásico Mundial

El toletero recordó con claridad uno de los instantes que más lo marcó en el arranque del torneo. “Incluso recuerdo la primera entrada. Bobby Witt estaba ahí arriba y coreaban ‘USA’. Mi corazón latía con fuerza justo en el círculo de espera”, comentó el jugador, describiendo la intensidad que se vive en un torneo internacional.

Para Judge, la experiencia de jugar el Clásico Mundial va más allá de las estadísticas o los resultados. El ambiente, la energía del público y la oportunidad de compartir vestuario con algunas de las mejores figuras del béisbol estadounidense convierten el torneo en algo especial.

El capitán de la selección también destacó la química que se ha construido dentro del equipo desde los primeros días de concentración. “Ha sido una atmósfera increíble y espero con ansias más momentos así a medida que avance el torneo. Tenemos un equipo entusiasmado. Nos estamos acoplando desde el principio, lo cual ha sido genial. Es hora de ponernos manos a la obra”, afirmó.

Estados Unidos llegó al Clásico Mundial de Béisbol 2026 con un roster cargado de talento y con grandes expectativas. En ese contexto, la voz de Judge también representa liderazgo dentro del clubhouse.

Finalmente, mientras el torneo continúa avanzando, el jardinero espera seguir viviendo momentos memorables con el uniforme de su país y ayudar a que la selección estadounidense a concretar el tan ansiado título.