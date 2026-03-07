Yangel Herrera y Jon Aramburu: ¿Cómo les fue ante el Atlético de Madrid?

Suscríbete a nuestros canales

Dos venezolanos volvieron a la acción internacional este sábado 7 de marzo, justamente en una de las competiciones más importantes del mundo. Se trata de Yangel Herrera y Jon Aramburu, quienes salieron a dar pelea en el partido ante el Atlético de Madrid, por la jornada 27 del certamen.

Para sorpresa, los criollos fueron titulares en este duelo de altísimo nivel en España, ante nada más y nada menos que un club que está peleando el podio de la competición. Incluso, los vinotintos jugaron todo el compromiso.

Lastimosamente para los suyos el resultado no fue favorable, tras caer 3-2 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, pero dejando una imagen de equipo serio y avisando lo que podría darse en el enfrentamiento que tendrán am equipos en la gran final de la Copa del Rey.

Por el Atlético el gran protagonista del gol fue el argentino Nico González, quien firmó sus tantos al minuto 67' y 81', después de la anotación de Alexander Sørloth al 5' de las acciones. De lado vasco, las dianas llegaron por intermedio de Carlos Soler al 9' y luego Mikel Oyarzabal al 68'.

¿Cómo le fue a Yangel Herrera y Jon Aramburu?

Herrera jugó en la zona medular del equipo y, según estadísticas del portal Sofascore, dejó un registro del 64% en acierto de pases (23/36), con un 52% en campo rival (11/21); al mismo tiempo contribuyó en seis acciones defensivas, recuperó cuatro balones, interceptó una acción, solo fue regateado una vez y ganó tres de catorce duelos en el suelo.

Este partido es clave para Yangel porque justamente es el primero en el que tiene la titularidad, después de regresar a los entrenamientos con la Real Sociedad en el mes de enero e ir entrando paso a paso con los minutos, tras superar sus problemas con las lesiones.

En el caso de Aramburu, hay que destacar sus diez contribuciones defensivas, sus tres intercepciones y dos recuperaciones. Solo fue regateado una vez en el encuentro y dejó un 85% en precisión desde el pase (40/47).

Fuera de este revés, la semana para Yangel Herrera y Jon Aramburu venía de ensueño, después de terminar de garantizar su participación en la final de la Copa del Rey, tras ganarle también la vuelta al Athletic Bilbao (1-0) y dejar el global 2-0.