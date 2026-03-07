Golpe de cátedra en Santa Anita: ¿Quién frenará a la favorita este sábado?

Suscríbete a nuestros canales

Continua la emoción en el hipódromo de Santa Anita Park, California con la disputa de once carreras para este sábado 7 de marzo. Jornada que contará con cuatro pruebas stakes de Grado y que inician a las 4:00 p.m. hora venezolana.

Directa y precisa esta imperdible en Santa Anita Park, California

Para esta jornada, tenemos una imperdible “Directa y precisa”, y corre en la cuarta carrera de la jornada del sábado en Santa Anita Park, reservada para el Beholder Stakes G1 de $300,000 en distancia de 1,600 metros, en la cual fueron inscritas seis yeguas maduras.

Splendora, bajo el entrenamiento del salón de la fama Bob Baffert, surge como la figura central tras su racha de cuatro victorias consecutivas en pruebas de Grado, que incluye un triunfo en la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint.

Juan Hernández llevará las bridas de la favorita, quien enfrenta el reto de los dos giros en la arena. No obstante, la competencia ofrece alternativas de peso. Nafisa, también de la cuadra de Baffert, llega en ascenso con tres fotos seguidas y una velocidad táctica peligrosa para el tramo inicial.

Por otro lado, Bless The Broken, enviada por Brad Cox, representa la principal amenaza foránea tras un refresco necesario para su campaña.

Como llega Splendora al compromiso

La hija de Audible, propiedad de Boy Racing y By Talla Racing LLCm llega con seis victorias y una producción de $980,800, además de dos ejercicios en Santa Anita:

21 de febrero ; 1,000 en 1:01.20 fue el 26 más rápido de 45

; 1,000 en 1:01.20 fue el 26 más rápido de 45 28 de febrero; 1,200 en 1:11.40 el más veloz de la jornada

Esta prueba promete un duelo de estrategias en la milla y el pronóstico se inclina hacia la clase de Splendora, cuya versatilidad y remate corto parecen ideales para consolidar su dominio en la división.