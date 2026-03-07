Skippylongstocking, el héroe de la Pegasus World Cup tiene carrera para las próximas semanas

Suscríbete a nuestros canales

Skippylongstocking, el flamante ganador de la Pegasus World Cup G1, luego de ser retirado para el Santa Anita Handicap G1, a correrse este sábado 7 de marzo en Santa Anita Park, debido a problemas de indocilidad cuando se embarcaba rumbo a California, por lo que sus conexiones decidieron retirarlo.

Por consiguiente, el hijo de Exaggerator, propiedad de Daniel Alonso, es posible que participe en una de las dos carreras en las próximas semanas.

Dos carreras en la mira para finales de mes

Saffie Joseph, Jr., sin apresurar el compromiso, quien ensilla tres caballos en la Copa de Oro de Barbados este sábado 7 de marzo en su país natal. Tiene planificado correr en Oaklawn en el Essex o en Gulfstream en el Ghostzapper.

El Essex Handicap G3 se corre a una distancia de 1,800 metros y se correrá el 21 de marzo en Oaklawn Park, mientras que el Ghostzapper Stakes G3 en 1,700 metros estará en la cartelera preliminar del Florida Derby G1, de $1 millón, el 28 de marzo, semana de cierre del Championship Meet de Gulfstream Park.

Skippylongstocking, en su última salida, derrotó a White Abarrio en el Pegasus World Cup Invitational Stakes G1, el 24 de enero.