¡Más de $45.00 a Ganador! Skippylongstocking estremece Gulfstream Park al conquistar la Pegasus World Cup (G1)

Resultado sorpresivo hubo en la prueba central de este sábado 24 de enero en el óvalo de Gulfstream Park, situado en Hallandale Beach, Florida. El veterano corredor de siete años, Skippylongstocking, sometió a su compañero de establo White Abarrio para ganar la Pegasus World Cup (G1), gracias a la eficiente monta de Tyler Gaffalione.

Propiedad de Daniel Alonso, Skippylongstocking contó con el entrenamiento del barbadense Saffie Joseph Jr., responsable también del campeón defensor White Abarrio, el cual con Irad Ortiz Jr. jugó como uno de los principales favoritos.

Skippylongstocking, clase y veteranía en la Pegasus World Cup

Esta era la cuarta vez que Skippylongstocking competía en la Pegasus World Cup. En el 2023 llegó séptimo. Al año siguiente, no terminó la carrera. Y en 2025 fue tercero.

Gaffalione dejó al caballo en la octava posición durante la primera mitad de la prueba, mientras el invicto Disco Time señalaba la larga ruta de 1,800 metros con fraccionales de 22.25, 46.08 y 1:09.87.

Sin embargo, sus fuerzas no fueron suficientes para contener a White Abarrio, el cual con gran avance a la altura de los 600 metros, fue recortando terreno para liderar al momento de ingresar en el derecho.

Skippylongstocking escaló posiciones sin problemas. Al girar, se encontró con el camino libre y “Tyler G” como también es conocido el jinete nativo de Davie, Florida, no desaprovechó la ocasión para hacer correr en firme y alcanzar a White Abarrio, después de un violento parcial de 1:35.54 en la milla. Al final, el reloj se detuvo en 1:48.49.

El ganador es un hijo de Exaggerator en Twinkling, criado por Brushy Hil LLC en tierras de Kentucky. Este fue su triunfo número 13 en 36 salidas, para pasar de largo los $5.5 millones en premios y además obtuvo su cupo directo para participar en la Breeders' Cup Classic (G1) del próximo mes de octubre en Keeneland.

Skippylongstocking la gran sorpresa del cierre

Para la taquilla, Skippylongstocking cerró 21-1 en las apuestas, lo que motivó extraordinarios dividendos de $45.20, $14.20 y $7.20. Por el lado de White Abarrio, sus pagos fueron de $6.60 y $4.60, mientras que el tercer lugar de la carrera, fue para Full Serrano (Arg), con $6.40.

Skippylongstocking fue el dato de última hora recomendado por Darwin Dumont, en la previa que Meridiano ofreció a todos sus seguidores a través del Canal de YouTube.