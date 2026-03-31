Fe y determinación: Humberto Correia ante el domingo más importante de su carrera

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El ambiente hípico nacional reconoce en Humberto Correia a una de sus figuras más queridas y respetables. Conocido cariñosamente como “El Portu” por sus orígenes, este profesional mantiene un trabajo incansable en favor de la hípica venezolana.

Su carrera, marcada por la constancia ante los altibajos propios de la disciplina, inició oficialmente en 1995 con su primer éxito pistero. Desde entonces, su fe y determinación permanecen intactas en cada compromiso con los propietarios que confían en su mano profesional.

Tutmosis y el inolvidable año 2016: La Rinconada

En el historial de Correia destaca el nombre de Tutmosis, hasta ahora el mejor purasangre bajo su cuidado. Este ejemplar cumplió una campaña excepcional con 19 participaciones selectivas y 10 victorias de gran factura. Asimismo, la estadística personal del preparador registra al 2016 como su mejor temporada en cuanto a efectividad, año en el cual concretó un total de 35 visitas al recinto de ganadores. Estas cifras consolidan su estatus como un referente de eficiencia en el óvalo de Coche.

Rumbo a las 300 victorias de la mano de Juan Pablo Paoloni

A la fecha, el preparador acumula 297 triunfos en poco más de 2,600 presentaciones. Este domingo, la reunión 15 presenta el escenario ideal para alcanzar la cifra redonda de 300 éxitos. Para este objetivo, Correia cuenta con un aliado de lujo: el jinete argentino Juan Pablo Paoloni. La yunta ganadora del Clásico Simón Bolívar 2025 asume la responsabilidad en la totalidad de los compromisos del entrenador, lo que eleva al máximo las probabilidades de celebrar este hito histórico.

La lucha por la cima del primer meeting en Coche alcanza su punto de ebullición. Humberto Correia registra 13 victorias en la presente temporada, cifra que le otorga un empate en el primer lugar con su colega Riccardo D’Angelo. Esta jornada dominical resulta crucial para sus aspiraciones de campeonato, ante el inicio del mes definitivo para el cierre del primer cuatrimestre del año.

La artillería de Correia para la reunión 15

La programación dominical cuenta con seis piezas clave del establo de "El Portu", todas bajo la conducción de Paoloni. La nómina inicia en la primera carrera con Preposition (USA) y continúa en la tercera con Preciosa. En la cuarta competencia el turno es para Decidida, mientras que en la quinta saltará a la pista Impetuosa. El plato fuerte llega en la sexta con el debut de la neoyorquina Reina Helena (USA), para cerrar la jornada en la undécima con I’m in the Mood (USA). Esta estrategia conjunta entre preparador y jinete promete ser el centro de atención para toda la afición hípica.

Un legado de constancia en el hipismo nacional

La trayectoria de Humberto Correia es un testimonio de lealtad y pasión por el purasangre de carreras. "El Portu" encarna la figura del profesional íntegro que, con humildad y trabajo diario, dignifica la hípica venezolana. Su capacidad para transformar el esfuerzo en victorias y su respeto inquebrantable hacia los propietarios lo sitúan en un sitial de honor.

Este domingo, ante la posibilidad de alcanzar su triunfo número 300, la afición de La Rinconada rinde tributo a un hombre cuya fe y determinación son ya parte indisoluble de la historia del óvalo de Coche.