Trilogía de naciones: Hija de semental americano y nieta de astros del sur debuta en La Rinconada

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El Stud “Don Rafael” ratifica una vez más su compromiso con el hipismo nacional. A través de inversiones de alto impacto, la divisa del señor Kelvin Álvarez se consolida como un pilar fundamental en la arena de Coche. Sus ejemplares, caracterizados por la entrega y la combatividad en cada metro del recorrido, son garantía de espectáculo. Este domingo 05 de abril, la organización busca un nuevo éxito con el estreno de una pieza de lujo en la programación capitalina.

Talento internacional en la arena de Coche: R15 Debut

Bajo la preparación del entrenador Gabriel Márquez, la potra Uptown Leca hace su aparición oficial en la sexta carrera de la jornada. Se trata de una zaina de tres años, nacida y criada en los campos de Kentucky, Estados Unidos. Para este compromiso sobre 1.200 metros, el equipo confía la conducción al jinete Jhonathan Aray, quien asume el reto con un hándicap de 56 kilos sobre el lomo de la debutante. La prueba cuenta, además, con el atractivo de una premiación especial de 33.800 dólares.

Un pedigree con sello de Grado 1

La genética de Uptown Leca respalda las expectativas de sus allegados. Su padre, Upstart, fue un corredor de élite en los principales óvalos norteamericanos; acumuló cuatro victorias en 15 presentaciones y sumó múltiples figuraciones en pruebas de grado, con una producción superior al millón setecientos mil dólares. Por el lado materno, la zaina es hija de Fofa Meleca, yegua que logró tres triunfos en 15 salidas. Si bien compitió en Norteamérica, sus éxitos más relevantes ocurrieron en el hipódromo de San Isidro y en Uruguay, su tierra natal.

Herencia de campeones sudamericanos

La influencia del abuelo materno añade un valor excepcional a esta potra. Uptown Leca es nieta de Quinze Quilates, un legendario exponente del hipismo brasileño con un récord de ocho victorias en 22 actuaciones. Entre sus hazañas destacan los triunfos en el Premio Jockey Club de Sao Paulo (Gr1) y el prestigioso Gran Premio Brasil (Gr1). Con este respaldo sanguíneo y una preparación física óptima, la defensora del Stud “Don Rafael” salta a la pista con la misión de perpetuar la tradición ganadora de sus colores.

Estos han sido los ejercicios más recientes de Uptown Leca (USA):

Mar 26 A. D. Pérez E/P del aparato 30,2 (400) al tiro, cómoda.

Mar 28 Edwin Jaramillo E/P 15,4 28,1 40,1 53,4 66,2 (1000) 81,1 2p 94,3/2V, +3Cuerpos, cómoda y bien. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.