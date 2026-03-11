Gabriel Márquez: El nombre a seguir con tres piezas claves en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El calendario hípico en el majestuoso óvalo de Coche cobra fuerza. Este domingo 15 de marzo, el Hipódromo La Rinconada se viste de gala con la disputa de cuatro pruebas selectivas durante el ciclo no válido. Por su parte, el popular juego del 5y6 el mayor atractivo para la afición tendrá su punto de partida en la octava carrera de la reunión.

Meridiano Web: La Rinconada Inscritos R12 Entrevista

En este escenario de alta competencia, el entrenador Gabriel Márquez asume un rol protagónico. El profesional presenta una delegación de tres ejemplares, entre los cuales destaca un aspirante en los eventos jerárquicos de la jornada.

Márquez, quien mantiene su fe intacta y el apoyo de su equipo de trabajo, supervisa cada detalle en la pista. Los ajustes de sus pupilos sugieren que, pese a la brevedad de su nómina, la efectividad será su principal aliada. Los tres compromisos cuentan con opciones claras de victoria, lo que posiciona al preparador como una de las figuras clave para las apuestas y el espectáculo este domingo.

El primer compromiso viene hacer en la cuarta carrera de la tarde en recorrido de 1.800 metros en yunta con el aprendiz Winder Véliz quien estará en el lomo de Luigino.

-La carrera luce pareja y atractiva ante la presencia de un ejemplar norteamericano con un papel destacado. Sin embargo, afrontamos el compromiso con fe y optimismo, pues Luigino atraviesa condiciones impecables según sus ajustes en la pista.

Este evento funciona como una prueba preparatoria. Nuestro plan para 2026 apunta a las distancias de aliento y los clásicos de largo metraje. Tras una excelente campaña en 2025, el caballo demostró su calidad y merece la oportunidad de medirse ante los mejores del patio

Prueba selectiva: La Rinconada Presentados Gabriel Márquez

Luego en la edición XXXII del clásico “Socopo” (GIII) presenta a dos ejemplares importados que son: Ekati King y Magicshadow.

-El primero de ellos es un ejemplar que esta ganando en serie y sin duda alguna es uno de los mejores caballos sprinter actualmente en el hipódromo La Rinconada.

Su gran enemigo va ser el caballo Magicshadow, un ejemplar se esta transformado en estos tiros cortos de la milla hacia abajo donde lo hace muy bien y creo que él va decidir también. Dios quiera estemos en el uno-dos respetando a los otros participantes y que la Gloria sea para el señor Jesucristo.