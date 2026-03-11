Clásico Mundial: Cal Raleigh frena polémica con Randy Arozarena

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos hace unos días venció 5-3 a México en uno de los duelos más esperados del Clásico Mundial de Beisbol 2026. En dicho encuentro ocurrió algo que dio mucho de que hablar y rápidamente se viralizó: Cal Raleigh rechazó saludar a su compañero Randy Arozarena.

Raleigh minimizó el intercambio ocurrido durante la victoria de Estados Unidos sobre la novena azteca. "Odio que esto se haya vuelto un tema, no creo que sea algo grande. Quiero mucho a Randy. Tengo todo el respeto por él y por la selección de México. No hay ningún problema aquí".

En esa línea, Dan Wilson manager de Marineros de Seattle y dirigente de ambos peloteros abordó la situación para aclarar: "Estos muchachos son atletas increíbles por su competitividad. No anticipo que esto vaya a ser un problema, sé que nuestro equipo se quiere mucho".

Parece que el incendió que pudo haber ocurrido en Seattle se apagó. Ahora bien, no se sabe si Arozarena hizo su comentario en serio o con sarcasmo. Lo que daría otro escenario a sus declaraciones luego de la derrota contra Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026.

El desplante que encendió las redes en el Clásico

El desplante de Cal Raleigh al negarse a estrechar la mano de Randy Arozarena no pasó desapercibido. El video del incidente durante la victoria 5-3 de Estados Unidos se volvió viral rápidamente. El receptor de los Marineros de Seattle justificó su actitud como parte de la intensidad del juego.

La posterior entrevista de Arozarena con el periodista añadió leña al fuego: "Ese saludo que me dio, que se lo meta por el c...". Un comentario contundente sobre su compañero de equipo que encendió lo que podría pasar en Seattle cuando ambos regresen a MLB.

Estados Unidos en el abismo del Clásico Mundial de Beisbol 2026

El duelo entre México vs Italia será seguido muy de cerca por el cuadro de los Estados Unidos. Los americanos dependen mucho más de una victoria de Italia para mantenerse en la segunda fase del Clásico Mundial de Beisbol. De hecho, puede que aztecas y europeos tengan un pacto de no agresión y ambos clasifiquen.

Criterios para conocer a los clasificados del Pool B:

Si italia gana:

Clasifica primero de grupo

USA clasifica segundo de grupo

Si México gana:

México clasifica primero de grupo

Si méxico gana con 5+ carreras clasifica USA

Si méxico gana con 4- carreras clasifica Italia

USA solo clasifica sí: