Pool 5 para apostar a futuro en el Kentucky Derby abre este viernes con un favorito de 5-1

Suscríbete a nuestros canales

En la ruta hacia el primero de la Triple Corona de Estados Unidos, la modalidad de apuesta a futuro (Future Wager) iniciará una nueva ronda a partir de este viernes 13 de marzo a las 12:00 m (ET). Un total de 40 opciones estarán disponibles, con la mirada puesta en la competencia hípica más importante de América que se celebrará el próximo 2 de mayo.

Como parte de los nuevos incentivos, también se habilitará la apuesta a futuro para las Kentucky Oaks, que contará igualmente con 40 opciones. Además, se ofrecerá de forma especial un Daily Double que permite combinar a la ganadora de las Oaks con el vencedor del Kentucky Derby.

Paladin lidera el favoritismo en el Pool 5

Paladin, entrenado por Chad Brown, destaca como el principal ejemplar individual en las preferencias, con una cotización inicial de 5-1. El potro lidera actualmente la tabla clasificatoria del Top 20.

A diferencia de ediciones anteriores, donde la opción #40 ("Todos los demás tresañeros") solía ser la gran favorita, en esta ocasión dicha categoría ofrece un 12-1. Esta opción agrupa a todos los ejemplares de tres años que no figuran de forma individual en las otras 39 casillas.

Por su parte, Commandment, bajo la tutela de Brad Cox y ganador del Fountain of Youth (G2), surge como la segunda candidatura con un momio de 6-1. Le sigue Nearly, del establo de Todd Pletcher, con 8-1, . En cuanto a The Puma, reciente vencedor del Tampa Bay Derby (G3) con la monta de Javier Castellano, iniciará este Pool con una proporción de 25-1.

Para las Kentucky Oaks, el mercado está encabezado por Zany (3-1) y Bella Ballerina (6-1). Las apuestas cerrarán el domingo 15 de marzo a las 6:00 p.m. (ET)

Opciones del Kentucky Derby Future Wager (Pool 5)