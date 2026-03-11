Pool 5 para apostar a futuro en el Kentucky Derby abre este viernes con un favorito de 5-1

En la ruta hacia el primero de la Triple Corona de Estados Unidos, la modalidad de apuesta a futuro (Future Wager) iniciará una nueva ronda a partir de este viernes 13 de marzo a las 12:00 m (ET). Un total de 40 opciones estarán disponibles, con la mirada puesta en la competencia hípica más importante de América que se celebrará el próximo 2 de mayo.
NOTAS RELACIONADAS
Como parte de los nuevos incentivos, también se habilitará la apuesta a futuro para las Kentucky Oaks, que contará igualmente con 40 opciones. Además, se ofrecerá de forma especial un Daily Double que permite combinar a la ganadora de las Oaks con el vencedor del Kentucky Derby.
Paladin lidera el favoritismo en el Pool 5
Paladin, entrenado por Chad Brown, destaca como el principal ejemplar individual en las preferencias, con una cotización inicial de 5-1. El potro lidera actualmente la tabla clasificatoria del Top 20.
A diferencia de ediciones anteriores, donde la opción #40 ("Todos los demás tresañeros") solía ser la gran favorita, en esta ocasión dicha categoría ofrece un 12-1. Esta opción agrupa a todos los ejemplares de tres años que no figuran de forma individual en las otras 39 casillas.
Por su parte, Commandment, bajo la tutela de Brad Cox y ganador del Fountain of Youth (G2), surge como la segunda candidatura con un momio de 6-1. Le sigue Nearly, del establo de Todd Pletcher, con 8-1, . En cuanto a The Puma, reciente vencedor del Tampa Bay Derby (G3) con la monta de Javier Castellano, iniciará este Pool con una proporción de 25-1.
Para las Kentucky Oaks, el mercado está encabezado por Zany (3-1) y Bella Ballerina (6-1). Las apuestas cerrarán el domingo 15 de marzo a las 6:00 p.m. (ET)
Opciones del Kentucky Derby Future Wager (Pool 5)
|#
|Ejemplar
|Entrenador / Semental
|Momio
|1
|Blackout Time
|Kenny McPeek / Not This Time
|40-1
|2
|Brant
|Bob Baffert / Gun Runner
|40-1
|3
|Buetane
|Bob Baffert / Tiz the Law
|50-1
|4
|Canaletto
|Chad Brown / Into Mischief
|30-1
|5
|Cherokee Nation
|Bob Baffert / Not This Time
|20-1
|6
|Chief Wallabee
|Bill Mott / Constitution
|10-1
|7
|Chip Honcho
|Steve Asmussen / Connect
|50-1
|8
|Class President
|Todd Pletcher / Uncle Mo
|20-1
|9
|Commandment
|Brad Cox / Into Mischief
|6-1
|10
|Confessional
|Brad Cox / Essential Quality
|90-1
|11
|Danon Bourbon
|Manabu Ikezoe / Maxfield
|75-1
|12
|Emerging Market
|Chad Brown / Candy Ride
|40-1
|13
|Express Kid
|Justin Evans / Bodexpress
|75-1
|14
|Fulleffort
|Brad Cox / Liam's Map
|90-1
|15
|Further Ado
|Brad Cox / Gun Runner
|20-1
|16
|Golden Tempo
|Cherie DeVaux / Curlin
|30-1
|17
|Great White
|John Ennis / Volatile
|50-1
|18
|Incredibolt
|Riley Mott / Bolt d'Oro
|90-1
|19
|Intrepido
|Jeff Mullins / Maximus Mischief
|50-1
|20
|Iron Honor
|Chad Brown / Nyquist
|25-1
|21
|Litmus Test
|Bob Baffert / Nyquist
|50-1
|22
|Lucky Kid
|Yukihiro Kato / Discreet Cat
|90-1
|23
|Napoleon Solo
|Chad Summers / Liam's Map
|60-1
|24
|Nearly
|Todd Pletcher / Not This Time
|8-1
|25
|Paladin
|Chad Brown / Gun Runner
|5-1
|26
|Pavlovian
|Doug O'Neill / Pavel
|90-1
|27
|Potente
|Bob Baffert / Into Mischief
|15-1
|28
|Pyromancer
|Keiji Yoshimura / Pyro
|90-1
|29
|Reagan's Honor
|Cherie DeVaux / Honor A. P.
|25-1
|30
|Renegade
|Todd Pletcher / Into Mischief
|20-1
|31
|Robusta
|Doug O'Neill / Accelerate
|40-1
|32
|Salloom
|Bhupat Seemar / Authentic
|90-1
|33
|Secured Freedom
|Tim Yakteen / Practical Joke
|90-1
|34
|Silent Tactic
|Mark Casse / Tacitus
|20-1
|35
|Six Speed
|Bhupat Seemar / Not This Time
|90-1
|36
|So Happy
|Mark Glatt / Runhappy
|90-1
|37
|Stark Contrast
|Michael McCarthy / Caravaggio
|90-1
|38
|Talk to Me Jimmy
|Rudy Rodriguez / Modernist
|90-1
|39
|The Puma
|Gustavo Delgado / Essential Quality
|25-1
|40
|Todos los demás
|12-1