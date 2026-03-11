Hipismo

Pool 5 para apostar a futuro en el Kentucky Derby abre este viernes con un favorito de 5-1

El nuevo ciclo de apuestas incluirá un Daily Double especial que vincula las pruebas selectivas de las potrancas con "la carrera de las rosas"

Por

David García V.
Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 10:13 am
Pool 5 para apostar a futuro en el Kentucky Derby abre este viernes con un favorito de 5-1
En la ruta hacia el primero de la Triple Corona de Estados Unidos, la modalidad de apuesta a futuro (Future Wager) iniciará una nueva ronda a partir de este viernes 13 de marzo a las 12:00 m (ET). Un total de 40 opciones estarán disponibles, con la mirada puesta en la competencia hípica más importante de América que se celebrará el próximo 2 de mayo.

Como parte de los nuevos incentivos, también se habilitará la apuesta a futuro para las Kentucky Oaks, que contará igualmente con 40 opciones. Además, se ofrecerá de forma especial un Daily Double que permite combinar a la ganadora de las Oaks con el vencedor del Kentucky Derby.

Paladin lidera el favoritismo en el Pool 5

Paladin, entrenado por Chad Brown, destaca como el principal ejemplar individual en las preferencias, con una cotización inicial de 5-1. El potro lidera actualmente la tabla clasificatoria del Top 20.

A diferencia de ediciones anteriores, donde la opción #40 ("Todos los demás tresañeros") solía ser la gran favorita, en esta ocasión dicha categoría ofrece un 12-1. Esta opción agrupa a todos los ejemplares de tres años que no figuran de forma individual en las otras 39 casillas.

Por su parte, Commandment, bajo la tutela de Brad Cox y ganador del Fountain of Youth (G2), surge como la segunda candidatura con un momio de 6-1. Le sigue Nearly, del establo de Todd Pletcher, con 8-1, . En cuanto a The Puma, reciente vencedor del Tampa Bay Derby (G3) con la monta de Javier Castellano, iniciará este Pool con una proporción de 25-1.

Para las Kentucky Oaks, el mercado está encabezado por Zany (3-1) y Bella Ballerina (6-1). Las apuestas cerrarán el domingo 15 de marzo a las 6:00 p.m. (ET)

Opciones del Kentucky Derby Future Wager (Pool 5)

# Ejemplar Entrenador / Semental Momio
1 Blackout Time Kenny McPeek / Not This Time 40-1
2 Brant Bob Baffert / Gun Runner 40-1
3 Buetane Bob Baffert / Tiz the Law 50-1
4 Canaletto Chad Brown / Into Mischief 30-1
5 Cherokee Nation Bob Baffert / Not This Time 20-1
6 Chief Wallabee Bill Mott / Constitution 10-1
7 Chip Honcho Steve Asmussen / Connect 50-1
8 Class President Todd Pletcher / Uncle Mo 20-1
9 Commandment Brad Cox / Into Mischief 6-1
10 Confessional Brad Cox / Essential Quality 90-1
11 Danon Bourbon Manabu Ikezoe / Maxfield 75-1
12 Emerging Market Chad Brown / Candy Ride 40-1
13 Express Kid Justin Evans / Bodexpress 75-1
14 Fulleffort Brad Cox / Liam's Map 90-1
15 Further Ado Brad Cox / Gun Runner 20-1
16 Golden Tempo Cherie DeVaux / Curlin 30-1
17 Great White John Ennis / Volatile 50-1
18 Incredibolt Riley Mott / Bolt d'Oro 90-1
19 Intrepido Jeff Mullins / Maximus Mischief 50-1
20 Iron Honor Chad Brown / Nyquist 25-1
21 Litmus Test Bob Baffert / Nyquist 50-1
22 Lucky Kid Yukihiro Kato / Discreet Cat 90-1
23 Napoleon Solo Chad Summers / Liam's Map 60-1
24 Nearly Todd Pletcher / Not This Time 8-1
25 Paladin Chad Brown / Gun Runner 5-1
26 Pavlovian Doug O'Neill / Pavel 90-1
27 Potente Bob Baffert / Into Mischief 15-1
28 Pyromancer Keiji Yoshimura / Pyro 90-1
29 Reagan's Honor Cherie DeVaux / Honor A. P. 25-1
30 Renegade Todd Pletcher / Into Mischief 20-1
31 Robusta Doug O'Neill / Accelerate 40-1
32 Salloom Bhupat Seemar / Authentic 90-1
33 Secured Freedom Tim Yakteen / Practical Joke 90-1
34 Silent Tactic Mark Casse / Tacitus 20-1
35 Six Speed Bhupat Seemar / Not This Time 90-1
36 So Happy Mark Glatt / Runhappy 90-1
37 Stark Contrast Michael McCarthy / Caravaggio 90-1
38 Talk to Me Jimmy Rudy Rodriguez / Modernist 90-1
39 The Puma Gustavo Delgado / Essential Quality 25-1
40 Todos los demás   12-1

