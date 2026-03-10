Exreina de belleza crítica show televisivo en el funeral de Enger Luces

Suscríbete a nuestros canales

Se formó una fuerte polémica en redes sociales, por unas declaraciones realizadas por la exreina de belleza venezolana, Jessica Alaimo. La joven no se guardó nada y arremetió en contra del programa “La Bomba” de Televen, por la cobertura en el velorio del diseñador Enger Luces.

Dura crítica para el programa

A través de TikTok la Miss Aragua 2022, tildó como una falta de respeto que el canal de la bolita roja entrevistara en la puerta de la capilla a familiares y amigos cercanos del diseñador.

“El cubrimiento de los actos fúnebres se deben hacer con mucha distancia y tacto. Ver en pantalla medios de comunicación y que de fondo este la urna, es algo desubicado. No entiendo el sentido común, solo por tener una primicia, exclusiva o un video”, comentó.

En este sentido, expresó si era necesario realizar toda esa producción, en la que entrevistaron a diversas figuras como la Miss Venezuela Mundo, Anyela Galante Salerno, gran amiga de Enger.

Fue el domingo 8 de marzo que se confirmó la muerte de Luces, de un infarto según medios. La partida dejó un profundo vacío en muchas de sus clientes como Marie Claire Harp, quien le dedicó un doloroso mensaje.

Respuesta de "La Bomba"

La producción del programa que lleva años al aire, no se quedó callado y salió en su defensa.

Afirmaron respetar la opinión de Jessica y que la cobertura de los actos fúnebres forman parte del ejercicio periodístico, cuyo objetivo era informar desde los protocolos del respeto.

“Todo fue con autorización y aprobación de sus familiares. Reafirmamos nuestro compromiso de manejar estás noticias con la sobriedad que el momento exige”, escribieron.

El programa colocó como ejemplo el velorio de la Miss Venezuela Mónica Spear, el cual fue cubierto por toda la prensa nacional con mucho respeto y dolor.