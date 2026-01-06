Se cumplen 12 años de la muerte de Mónica Spear y su esposo en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El 6 de enero del 2014 Venezuela vivió un momento de mucho dolor por el asesinato de la actriz, modelo y exreina de belleza Mónica Spear. La artista estaba pasando unas vacaciones en la compañía de su esposo, Thomas Berry, y su hija Maya, que estaba pequeñita.

Mónica logró realizar grandes producciones en el país que la hicieron una de las actrices más versátiles de la televisión nacional e internacional, como “Mi prima ciela”, “La mujer perfecta” y “Flor Salvaje”, que realizó con Telemundo.

¿Qué le ocurrió a Mónica?

La Miss Venezuela 2004 y top 5 en Miss Universo 2005, estaba con su familia en una autopista de Puerto Cabello-Valencia, estado Carabobo, cuando fueron asaltados por un grupo de delincuentes que tras el asalta en plena vía pública, los mataron.

Thomas y Mónica murieron en la carretera, quedando viva y herida su única hija, Maya Berry, hoy convertida en una hermosa señorita que vive en Estados Unidos, con sus padres biológicos.

Cada 6 de enero el público recuerda con profundo pesar la muerte de la artista a los 29 años, y con un futuro brillante en la televisión internacional.

Un dolor muy grande

Una de las que siempre recuerda el ángel y carisma de la fallecida, es la actriz Flavia Gleske, quien trabajó en la popular novela “Mi prima ciela”. Ambas eran primas, amigas y cómplices en la trama, cuya amistad liego se desarrolló más allá del set de grabación.

Flavia ha posteado un carrusel de imágenes de los momentos más lindo que vivió al lado de Mónica, grabando y en la intimidad de su hogar.

“6 de enero prohibido olvidar Mónica Spear”, ha escrito en la publicación.