Muere conductor de Telemundo Puerto Rico a los 61 años ¡Paz a su alma!

La industria de la televisión puertorriqueña está de luto por la muerte del animador Pedro Juan Figueroa, el jueves 1 de enero del 2026. La noticia fue confirmada por su equipo de trabajo del popular show “Lo sé todo”.

Muere conductor a los 61 años

Con un doloroso mensaje notificaron la partida del hombre, quien trabajó en varias producciones de Telemundo Puerto Rico, uno de los canales más importantes de la isla.

“Con profundo dolor compartimos el fallecimiento de nuestro querido Juan Pedro Figueroa. Su partida nos llena de tristeza y deja un vacío inmenso, tanto a nivel profesional como humano”, dice en el post publicado en Instagram.

Los mensajes de condolencias para los familiares de Figueroa no se hicieron esperar, compañeros de la televisión boricua e internautas resaltaron su trayectoria en otros países como Estados Unidos, México y República Dominicana.

¿De qué murió?

Hasta el momento no se conocen detalles de la muerte del conductor, medios boricuas han resaltado que en los últimos meses de los 2025 seguidores se habían percatado de un cambio en su apariencia.

Sin embargo, el hombre jamás se pronunció por el tema o reveló si padecía de alguna enfermedad terminal.