El reggaetonero Wisin ratifica su fe y se bautiza en el Río Jordán

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido artista urbano, Wisin, cuyo nombre real es Juan Luis Morera Luna, sorprendió a sus seguidores al compartir un momento profundamente espiritual y significativo en su vida, en el que estuvo acompañado por su esposa.

El artista y Yomaira, celebraron su bautismo en las históricas aguas del Río Jordán, lugar donde según la tradición cristiana fue bautizado Jesús.

El paso espiritual de Wisin

El Río Jordán posee un enorme valor histórico y religioso para millones de creyentes alrededor del mundo. Es considerado el lugar donde Juan el Bautista sumergió a Jesús, dando inicio a su misión espiritual según los evangelios.

En este sentido, para Wisin, la decisión de realizar este rito tiene un significado profundo y, más que un gesto simbólico, representa una declaración pública de su fe y un momento de encuentro personal con lo divino.

La imagen compartida en sus redes sociales y replicada por su hija Yelena, muestra al cantante sonriente junto a su pareja, demostrando que, se siente en paz junto a los creyentes y guías espirituales que participaron en la ceremonia.

En su Instagram, Yelena acompañó la foto de sus padres con el versículo de Filipenses 1:6: “Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva”.

La inquebrantable fe de Wisin

A lo largo de su carrera, el intérprete de éxitos como “Rakata”, “Tus sabanas” y “Besos mojados”, ha sido abierto sobre su fe en diferentes momentos, por lo que, este bautismo en el Jordán parece marcar un antes y un después en su vida espiritual.

En años recientes, Wisin ha mostrado interés en explorar temas de fe y espiritualidad en su música, colaborando incluso con artistas cristianos y reflexionando sobre mensajes más introspectivos dentro y fuera del escenario.