Wisin aparece sin lentes y deja boquiabierta a sus fanáticos

El reggaetonero puertorriqueño Wisin, conocido mundialmente por su estilo urbano y por casi siempre usar lentes oscuros como parte de su imagen distintiva, sorprendió a sus seguidores esta Navidad al publicar varias fotos familiares donde aparece sin sus característicos anteojos.

Las imágenes, compartidas en su cuenta de Instagram durante las celebraciones, se volvieron virales en cuestión de horas, generando miles de reacciones, memes y comentarios picantes en redes sociales.

La foto de Wisin que todos comentan

Una reciente postal con su esposa Yomaira Ortiz y sus tres hijos, se transformó en el tema más comentado de estas fiestas. Usuarios de Instagram y X (antes Twitter) no pudieron creer que Wisin estuviera sin sus infaltables lentes oscuros, accesorios casi tan emblemáticos como su música.

La publicación ya acumuló más de 300.000 “me gusta” y cientos de miles de comentarios, muchos de ellos con humor y sorpresa. Algunos fanáticos bromean diciendo que parece un “Wisin coreano” o que sin lentes “¡no es el mismo Wisin de siempre!”.

Comentarios como: “Wisin koreano no existe… el Wisin koreano”, “Nunca me acostumbraré a ver a W sin lentes jaja”, “No sabía que esa era la cara de Wisin”, “Cómo así q Wisin no nació con lentes?” y “¿Quien eres? ¿Y que hiciste con Wisin?”, adornaron la publicación.

¿Se despide la era de Wisin & Yandel?

Además de causar sensación por su imagen navideña, las fotos llegan en un momento interesante de la carrera del cantante. Wisin y Yandel finalizaron su dueto oficial hace algún tiempo, dejando a cada uno continuar proyectos en solitario.

Con la viralización de estas imágenes, muchos seguidores han aprovechado para pedir nueva música, colaboraciones sorpresa y hasta conciertos para el próximo año.