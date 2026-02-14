MLB: Andrés Muñoz y su principal objetivo con Marineros para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Andrés Muñoz fue pieza clave de la gran temporada de Marineros de Seattle en 2025. Su desempeño fue impresionante, incluso con registros históricos para su organización en Grandes Ligas. Para 2026, el cerrador tiene una meta clara, para entrar en los libros de historia de México.

Muñoz tiene como objetivo entrar en el top histórico de más juegos salvados para mexicanos en MLB. El cerrador ocupa la 4ta plaza con 78 salvados, a 16 de superar a Aurelio López y ser el tercero mejor. Esto lo llevaría a ser de los peloteros más importantes en la historia de la liga.

Andrés registró marcas personales durante la campaña 2025 con un actuaciones brillantes. De hecho, se afianzo como uno de los mejores peloteros de la temporada con un dominio absoluto. El mexicano fue pieza clave en temporada regular y postemporada para Marineros.

Cerradores mexicanos con más juegos salvados en la historia de Grandes Ligas

Si hablamos de cerradores mexicanos, es imposible no pensar en Robert Osuna. Un pelotero que a los 25 años decidió ir a Japón y continuar su carrera. De hecho, es el segundo mexicano con más juegos salvados en la historia de la MLB. ¿Quién es el primero?

Top 5 Mexicanos con más juegos salvados en MLB:

Joakim Soria - 229 juegos salvados Roberto Osuna - 155 juegos salvados Aurelio López - 93 juegos salvados Andrés Muñoz - 78 juegos salvados Sid Monge - 56 juegos salvados

Proyección de Andrés Muñoz con Marineros de Seattle en 2026

La proyección de Baseball-Reference para Andrés Muñoz es bastante baja. Sin embargo, se cree que va a poder superar sus números del 2025, sin alcanzar marcas personales. En parte porque ahora cuentan con un grupo ofensivo más competitivo y tendrá menos oportunidades de salvados.

Proyección de Muñoz para 2026:

- 3-4, 2.90 efectividad, 19 salvados, 62.0 entradas, 45 hits, 20 carreras limpias, 5 jonrones, 25 boletos, 73 ponches, 1.12 WHIP