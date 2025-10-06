Andrés Muñoz demuestra que es el mejor mexicano de la actualidad con estos datos (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace rato, que el dominio del cerrador mexicano Andrés Muñoz es de los mejores entre los brazos de las Grandes Ligas. Asimismo, hay par de estadísticas que lo colocan como el mexicano más destacado en el último par de años, tomando en cuenta todas las posiciones.

Si los Marineros de Seattle llegan con ventaja al último capítulo, ya tienen cerca de un 90% de la victoria asegurada, con un taponero que acumula hasta 60 salvamentos en las dos últimas zafras regulares, siendo una tremenda garantía en este bullpen.

¿Es Andrés Muñoz el mejor jugador mexicano en la MLB?

Si es necesario ir a los números, Muñoz exhibe un porcentaje de carreras limpias de apenas 1.92 desde el comienzo de la temporada 2024, el segundo mejor entre los relevistas en Las Mayores.

Aunado a eso, con su participación por segundo año en fila en el Juego de Estrellas este 2025, se convirtió en el primer pitcher azteca en jugar en múltiples clásicos de mitad de campaña, desde Joakim Soria, quien lanzó en el All Star Game de 2008 y 2010, según información de la MLB.

Andrés Muñoz está imbateable en estos playoffs:

En los dos primeros desafíos de la Serie Divisional, el derecho de 26 años ha lanzado en ambos, sumando tres capítulos de acción, en los que ha lucido perfecto y así lo ratifican sus sobresalientes estadísticas.