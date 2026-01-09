Miguel Moly enloquece en Colombia ¡Mira lo que le pasó al cantante!

Suscríbete a nuestros canales

El carisma y energía de Miguel Moly, se apoderaron de los Carnavales Multiculturales de Puerto Asís en el corazón del Putumayo colombiano, en un espectáculo que quedará grabado en la memoria de todos los asistentes.

El popular cantante venezolano deleitó al público con sus grandes éxitos como “No me hagas sufrir”, “Siempre, siempre” y “La Piernona”, mientras los fans coreaban cada tema con pasión y alegría.

El momento viral protagonizado por Miguel Moly

Desde el primer instante, Moly se mostró entregado al ambiente festivo, compartiendo sonrisas, abrazos y momentos inolvidables con quienes se encontraban entre el mar de gente reunida en Puerto Asís, una ciudad donde los carnavales son sinónimo de música, color y tradición.

Sin embargo, lo que muchos recordarán de esa jornada no fue solo el repertorio musical, sino el momento épico en el que Moly decidió lanzar espuma de nieve al público, en un gesto de celebración que desató carcajadas y reacciones en cadena.

La espuma de nieve, uno de los juegos carnavalescos más populares en Latinoamérica, tiñó de blanco la calle y los rostros de quienes bailaban al ritmo de la música. Lo que el merenguero no esperaba era la respuesta inmediata del público.

Con picardía los asistentes le devolvieron la jugada y terminaron bañando al artista en espuma como si fuera un verdadero muñeco de nieve. El momento fue tan divertido que el propio Miguel lo compartió en sus redes sociales, admitiendo entre risas que él había empezado con la “maldad”.

Carnavales de Puerto Asís en Colombia

Los Carnavales Multiculturales de Puerto Asís son una de las celebraciones más importantes del Putumayo, reflejando una mezcla genuina de tradiciones propias de la región y raíces culturales ancestrales.

Celebrados a inicios de enero, estos carnavales reúnen a locales y visitantes en una semana de música, juegos tradicionales, desfiles, carrozas y comparsas que llenan las calles de color y alegría.

En Puerto Asís, esta fiesta se vive con una intensidad única, pues, cada día está dedicado a distintas expresiones culturales, desde juegos tradicionales y desfiles hasta el esperado Día Multicolor, seguidos por los días de negros y blancos, que culminan con la coronación de la reina del carnaval.

La celebración se ha enriquecido con el paso del tiempo, incorporando actividades como la regata por el río Putumayo, concursos folclóricos y espectáculos de música local e internacional.