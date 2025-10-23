Miguel Moly sigue enfrentado con su hijo Jonathan: "Arrogante"

Suscríbete a nuestros canales

El toma y dame entre Miguel Moly y su hijo Jonathan, parece no tener fin. Y es que, padre e hijo encendieron las redes sociales con unos textos cargados de molestia y rivalidad, tras unas declaraciones que ofreció el intérprete de “Sayanora”, por la herencia de Miguel.

Declaraciones de Jonathan Moly

Todo comenzó cuando Jonathan posteó un Instagram un fragmento del pódcast que tiene con su suegro, en el que comentó que cuando su padre parta de este mundo no quiere nada de herencia, ya que considera sería un problema con los otros hijos que este tiene.

“Yo le dije: ‘Yo no quiero nada, no quiero entrar en una discusión de qué si me toca algo de mi papa’ Para mí no existe eso que tengamos problemas por una herencia. Es por el tema de las diferentes ramificaciones de su árbol genealógico, sé, que será un problema en algún momento”, dijo Moly sin pelos en la lengua.

Respuesta de Miguel

Las palabras del intérprete de grandes éxitos como “Perderte”, “Piensa en mí”, “Carito” y “Te voy amar”, hicieron molestar a su progenitor, quien escribió en la publicación que no fuese arrogante y que ninguno de sus otros hijos estaba pendiente de la herencia y el dinero, que él ha realizado a lo largo de su carrera en la música.

“No seas arrogante, a ninguno de tus hermanos les interesa nada, solo el amor de padre que yo les brindo a todos. Deja de hablar de mí y mucho menos de mis otros hijos para ganar seguidores en tu programa con tu suegro”, escribió el merenguero.

El texto muestra la molestia de Miguel, por las declaraciones de su hijo, quien respondió rápidamente, asegurando que no estaba hablando mal de nadie, solo que estaba prevenido a lo que pudiese venir en el futuro.

“Yo no estoy hablando mal. Solo lo veo venir y yo no quiero entrar ahí. Relájate”, dijo Jonathan, fruto de la relación que sostuvo Miguel con la Miss Venezuela y actriz Inés María Calero.