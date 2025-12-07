LVBP: Gabriel Moreno pisa fuerte en su debut con Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

Gabriel Moreno ya debutó oficialmente con Cardenales de Lara en la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El grandeliga de Diamondbacks de Arizona tuvo un gran primer juego; mostrando su poderosa ofensiva en la victoria 5-2 contra Tiburones de La Guaira.

Moreno registró en su primer juego de la campaña: 4 turnos, 2 anotadas, 2 hits y un promedio de .500. Un indicativo de lo que puede ofrecer a lo largo de este invierno para Cardenales; equipo que necesita potenciar el roster para subir en la clasificación y acercarse al liderato.

Gabriel no solo fue productivo con su bate, como cátcher le dio tranquilidad a sus lanzadores para explotar su potencial. De hecho, se notó su presencia, ya que el equipo larense permitió la menor cantidad de carreras limpias en semanas de competición 2025-26.

Gabriel Moreno debut y marca personal en Venezuela

Gabriel Moreno en su debut no solo contribuyó a la victoria de Cardenales de Lara desde la ofensiva y defensiva. También agregó una marca personal a su carrera en la LVBP: sumó su tercer juego de múltiples imparables en Venezuela. Lo hizo en 2020 contra Leones y en 2021 contra Tiburones.

Si Moreno logra mejorar la química con el pitcheo de Cardenales, es probable que tengan una racha positiva de victorias. Esto llevará al equipo directo a pelear el liderato del campeonato; ya que se cuenta con un roster competitivo para tener mejores resultados que los obtenidos.

Gabriel Moreno y una complicada temporada en Grandes Ligas

Gabriel Moreno no tuvo la mejor temporada de Grandes Ligas en 2025 con Diamondbacks de Arizona. El venezolano se vio comprometido con las lesiones: el 16 de junio entró en lista de lesionados de 10 días, para luego pasar a lista de 60 días el 18 de julio.

Pese a eso alcanzó a batear .285, 79 hits, 9 cuadrangulares y 40 impulsadas en 83 juegos. Números muy interesantes que lo traen a Venezuela para tener el ritmo necesario y llegar al Spring Training con un nivel importante para volver a ser decisivo con su organización.