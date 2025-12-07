LVBP

LVBP: Gabriel Moreno pisa fuerte en su debut con Cardenales

El venezolano de Diamondbacks de Arizona debutó en la liga invernal venezolana mostrando todo su poder con Lara

Por

Jeferson Palacin
Domingo, 07 de diciembre de 2025 a las 08:57 am
Gabriel Moreno - Cardenales de Lara - Foto: Daniel Sosa
Gabriel Moreno ya debutó oficialmente con Cardenales de Lara en la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El grandeliga de Diamondbacks de Arizona tuvo un gran primer juego; mostrando su poderosa ofensiva en la victoria 5-2 contra Tiburones de La Guaira.

Moreno registró en su primer juego de la campaña: 4 turnos, 2 anotadas, 2 hits y un promedio de .500. Un indicativo de lo que puede ofrecer a lo largo de este invierno para Cardenales; equipo que necesita potenciar el roster para subir en la clasificación y acercarse al liderato.

Gabriel no solo fue productivo con su bate, como cátcher le dio tranquilidad a sus lanzadores para explotar su potencial. De hecho, se notó su presencia, ya que el equipo larense permitió la menor cantidad de carreras limpias en semanas de competición 2025-26.

Gabriel Moreno debut y marca personal en Venezuela

Gabriel Moreno en su debut no solo contribuyó a la victoria de Cardenales de Lara desde la ofensiva y defensiva. También agregó una marca personal a su carrera en la LVBP: sumó su tercer juego de múltiples imparables en Venezuela. Lo hizo en 2020 contra Leones y en 2021 contra Tiburones.

Si Moreno logra mejorar la química con el pitcheo de Cardenales, es probable que tengan una racha positiva de victorias. Esto llevará al equipo directo a pelear el liderato del campeonato; ya que se cuenta con un roster competitivo para tener mejores resultados que los obtenidos.

Gabriel Moreno y una complicada temporada en Grandes Ligas

Gabriel Moreno no tuvo la mejor temporada de Grandes Ligas en 2025 con Diamondbacks de Arizona. El venezolano se vio comprometido con las lesiones: el 16 de junio entró en lista de lesionados de 10 días, para luego pasar a lista de 60 días el 18 de julio.

Pese a eso alcanzó a batear .285, 79 hits, 9 cuadrangulares y 40 impulsadas en 83 juegos. Números muy interesantes que lo traen a Venezuela para tener el ritmo necesario y llegar al Spring Training con un nivel importante para volver a ser decisivo con su organización.

