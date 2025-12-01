LVBP: Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui pactan cambio por un importante lanzador

Suscríbete a nuestros canales

Siguen los movimientos en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Para el inicio del decisivo mes de diciembre, los equipos pertenecientes a nuestro campeonato intentan reforzarse lo más posible, para intentar sellar sus puestos en la postemporada y tapar las falencias que han mostrado hasta el momento.

Uno de los equipos que, sin duda alguna, debe mejorar, son los Cardenales de Lara. El actual campeón de la pelota criolla registra récord de 18 triunfos y 20 derrotas, que los deja igualados en la sexta ubicación junto a los Navegantes del Magallanes, posición en la que no se imaginaban estar a estas alturas.

En pro de intentar mejorar drásticamente la situación y asaltar un lugar de clasificación directa al round robin, los crepusculares han concretado este lunes 1 de diciembre un cambio con Caribes de Anzoátegui, en el que adquirieron a un lanzador que era parte del equipo hace tan solo unos meses: Jesús Valles.

Jesús Valles vuelve a Lara

A través de sus distintos canales informativos, Cardenales de Lara anunció la llegada del relevista Jesús Valles, proveniente de Caribes de Anzoátegui, a cambio de un jugador que todavía no ha sido anunciado. "Hemos adquirido vía cambio desde Caribes de Anzoátegui al lanzador derecho Jesús Valles. Los orientales recibirán un jugador a ser anunciado posteriormente", reza el comunicado.

Valles había sido cambiado a Caribes en julio de este mismo año, en una transacción en la que José Azocar llegó a la novena larense. En la 2024/25, el diestro brilló con Lara, al dejar efectividad de 1.78 en 25 compromisos, números que hicieron que su cambio tomara por sorpresa a la afición larense.

El equipo crepuscular también resaltó que Jesús Valles se encuentra en recuperación de una lesión, y se espera que esté disponible desde el miércoles 10 de diciembre.