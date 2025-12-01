LVBP: Jadher Areinamo se despide de Tiburones con números de MVP

Suscríbete a nuestros canales

Cuando ya se ha disputado más de la mitad de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, no cabe duda de que el nombre más importante del campeonato ha sido el de Jadher Areinamo, novato de Tiburones de La Guaira que se ha alzado como el mejor pelotero de los primeros dos meses de la campaña.

El joven toletero oriundo de Maracay era visto como un posible candidato al Novato del Año antes de que iniciara la zafra, ya que llegaba con buenas credenciales. Sin embargo, su nivel ha superado cualquier expectativa, y ahora su nombre aparece como el principal candidato para ser el Jugador Más Valioso de la LVBP.

Eso sí, no todo es color de rosa para Jadher Areinamo. Este domingo 30 de noviembre, el infielder de 22 años disputó su último compromiso antes de ponerle una pausa a su participación en Venezuela. Si bien no hay certeza de que pueda regresar, los números que deja evidencian que su baja será un golpe durísimo para Tiburones.

Jadher Areinamo, MVP provisional

Si revisamos los principales apartados ofensivos de la temporada 2025/26, nos daremos cuenta rápidamente de que Jadher Areinamo ha sido, con diferencia, el mejor bateador del campeonato. El jugador de Tiburones de La Guaira lidera la liga en hasta siete departamentos, lo que demuestra su calidad con el madero.

Actualmente, es el mejor en los siguientes renglones:

Hits: 52

Carreras anotadas: 34

Carreras impulsadas: 44

Cuadrangulares: 13

Slugging: .692

OPS: 1.112

Extrabases: 20

Además, Jadher Areinamo es tercero en average (.364), y tiene también la mejor tasa de turnos por cada cuadrangular (11). Sin duda, un toletero fantástico, que a pesar de su edad ha sabido ganarse a pulso un estatus estelar en nuestro campeonato.