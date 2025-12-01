LVBP: Gorkys Hernández encendido toma el liderato de bateo con Tigres de Aragua

Suscríbete a nuestros canales

Gorkys Hernández está demostrando que la edad no es excusa y a sus 38 años es uno de los mejores bateadores en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). En su primer año con Tigres de Aragua, el patrullero se posiciona como líder bate en el circuito.

Ha sido una presentación ofensiva brillando para el jardinero y montó en la jornada de este domingo 1 de diciembre con el mejor promedio en la vigente campaña. Aunque no pudo evitar el revés de los bengalíes ante Caribes de Anzoátegui, el pelotero venezolano ligo de 4-2 conectando triple y cuadrangular para remolcar una y anotar otra rayita.

Con su desempeño con el madero en Puerto La Cruz, Hernández cerró la séptima semana en la LVBP con average de .380, superando por cuatro puntos a Harold Castro (.376) de los Leones del Caracas. "Hunter" tendrá la oportunidad de arrancar el último de mes de la ronda regular con el promedio más elevado entre los toleteros presente en el circuito criollo.

Gorkys Hernández lidera los bates en la LVBP

Además de montarse en la cúspide con el mejor average de la liga, el guardabosque experimentado superó la barrera de los 50 imparables en la presente temporada, siendo la sexta ocasión en su carrera que logra este número en la pelota venezolana. Asimismo, el promedio de .380 representa hasta ahora el más en su trayectoria en Venezuela, superando los .367 que consiguió en la campaña 2012-13 cuando defendía a Caribes de Anzoátegui.

En líneas generales, la figura de los felinos va en camino a su presentación más extraordinario con el madero en la LVBP con average de .380, 52 hits, dos cuadrangulares, 16 remolcadas, 27 anotadas, ocho bases robadas, .476 en porcentaje de embasado (OBP) Y .950 de OPS en 36 juegos.