Jinete aprendiz queda fuera de la temporada 2025 por esta razón en La Rinconada

La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció la noche de este domingo 30 de diciembre de 2025 la suspensión por dos semanas del jinete aprendiz Winder Véliz. La sanción entra en vigencia de manera inmediata lo que hace suponer que el jinete quedará fuera de acción en lo que resta de campaña si se toma en cuenta que restas dos semanas de carreras.

La decisión fue comunicada a través de las resoluciones emanadas de la reunión número 46 de carreras, celebrada la tarde del domingo en el óvalo de Coche. Esa jornada dominical, que contó con doce competencias, también fue notable porque el monto de recaudación impuso un nuevo récord al cierre del mes.

La Razón de la Suspensión: La Rinconada Carreras

La suspensión del jinete Véliz se fundamenta en los incidentes ocurridos durante la quinta carrera del domingo, una prueba especial designada para ejemplares nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores. A bordo del castaño Bola de Humo, Véliz se cargó hacia afuera, y afecta la línea de carrera del ejemplar St. Germain y sin mantener la distancia reglamentaria. Tras la revisión exhaustiva de las cámaras, los comisarios determinaron la infracción y procedieron a distanciar al ejemplar.

DISTANCIAMIENTO:

"El jinete JHONATAN ARAY (ST GERMAIN N°05), formula RECLAMO en contra del Jinete, WINDER VELIZ (BOLA DE HUMO Nº07) alegando que a la altura de los 50 metros finales le quita la línea de carrera a su conducido. Vista la repetición de la prueba a través del sistema video, se pudo apreciar que a la altura de los 50 metros finales, el ejemplar BOLA DE HUMO Nº07 (WINDER VELIZ) se carga hacia afuera, cortándole la línea de carrera sin la distancia reglamentaria al ejemplar ST GERMAIN N°05 (JHONATAN ARAY), razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: DISTANCIAR del PRIMER al SEGUNDO lugar al ejemplar BOLA DE HUMO Nº07 y SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al Jinete WINDER VELIZ desde el 01/12/2025 hasta el 15/12/2025 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº243 del Reglamento Nacional de Carreras, el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: Primer Lugar: ST GERMAIN N 05, Segundo Lugar: BOLA DE HUMO Nº07, Tercer Lugar: GRAN ANDRES Nº09, Cuarto Lugar: CONGRUENTE Nº01, Quinto Lugar: TOP ONE Nº02".

La Rinconada: Resolución Reunión 46 Jinete

Sin embargo, es relevante contextualizar la sanción con el excelente desempeño que ha mantenido el aprendiz Winder Véliz a lo largo de la temporada. A pesar de la suspensión reglamentaria, el joven jinete ha demostrado ser una figura destacada, capaz de acumular un total de 40 triunfos alternados entre el óvalo de Valencia y el Hipódromo Internacional La Rinconada. Este registro subraya su relevancia en la hípica nacional, incluso mientras cumple la medida disciplinaria.