LVBP: El Museo de Beisbol se prepara para exaltar a los nuevos inmortales de la clase 2025

La próxima ceremonia de exaltación al Salón de la Fama del Beisbol Venezolano promete ser uno de los eventos más esperados del 202. Esta edición rendirá homenaje a cinco figuras emblemáticas que han dejado huella en el beisbol criollo e internacional, en un acto que celebra tanto a jugadores legendarios como a dirigentes destacados.

Los inmortales de la Clase 2025

La Clase 2025 del Salón de la Fama está conformada por tres ex jugadores y dos directivos históricos, quienes serán exaltados por su extraordinaria contribución al béisbol venezolano.

Magglio Ordóñez, reconocido como uno de los mejores bateadores venezolanos en las Grandes Ligas, defenderá su legado consolidado con un promedio de bateo de .309, 2156 hits, un título de bateo y tres Bates de Plata. Su carrera en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional también fue sobresaliente, especialmente con Caribes de Oriente.

Félix Hernández, es una de las máximas figuras del pitcheo venezolano en la historia de las Grandes Ligas. Su carrera con los Marineros de Seattle incluyó un premio Cy Young, seis participaciones en Juegos de Estrellas, dos títulos de efectividad y una efectividad vitalicia de 3.42.

Alex Ramírez, ex jardinero, destacó no solo en Venezuela sino que hizo historia en Japón al convertirse en el primer latinoamericano exaltado al Salón de la Fama del beisbol japonés. Su carrera en la Nippon Professional Baseball (NPB) fue extensa coleccionando 380 jonrones, 1272 empujadas y un promedio de .301 en 13 temporadas.

Dos nombres resaltan por su impacto en la gestión y desarrollo del beisbol venezolano. Humberto Oropeza ha dedicado más de cinco décadas al beisbol profesional, especialmente al frente de los Cardenales de Lara, logrando siete títulos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

José Ettedgui, expresidente de los Navegantes del Magallanes, es reconocido por su papel clave en la consolidación institucional de esta emblemática franquicia, fortaleciendo su estructura y legado.

Aunque la fecha oficial para la ceremonia aún no ha sido anunciada, se espera que sea un evento emotivo y concurrido que se celebre en el Museo de la Fama del Beisbol Venezolano en Valencia. El acto contará con la presencia de familiares, excompañeros, periodistas, fanáticos y autoridades del béisbol venezolano, ofreciendo un espacio para compartir historias, anécdotas y el legado imborrable de estos inmortales.