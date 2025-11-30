Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 30-11-2025

Suscríbete a nuestros canales

La emoción del hipismo venezolano se concentró este domingo 30 de noviembre en el majestuoso óvalo de La Rinconada, con la presentación de la reunión número 46, con un atractivo programa de doce (12) carreras que se disputaron sin la inclusión de pruebas selectivas.

Resultados: Carreras en vivo Ganadores La Rinconada

Los jinetes más destacado de la jornada dominical fueron Jaime "Pocho" Lugo, Yoelbis González y Yonkleiver Díaz, con dos victorias cada uno. Para el caso del "General del Zulia" Lugo ganó con el debutante dosañero Black Stone en la segunda competencia y con la yegua importada Tiz Erin (USA), en la sexta válida para el 5y6, mientras que el látigo Gonzalez visitó al recinto de ganadores con la potranca Marisma en la cuarta competencia y con la yegua Miss Blaugrana en la primera válida para el juego de las mayorías.

Finalmente, el jockey Díaz se tomó la foto con el potro Ganbatte en la sexta del ciclo no válido y con la seisañera Victoria de Oro en la tercera válida para el 5y6 dominical.

A su vez, por el lado de los entrenadores, Carlos José Radelli fue quien dominó la jornada con tres victorias: Vinicius Jr, en la primera carrera, luego el debutante Black Stones en la segunda competencia y la dosañera Marisma en la cuarta del programa no válido.

Monto Sellado: 5y6 Reunión 46 La Rinconada

El 5y6 Nacional alcanzó un monto récord en su monto sellado al recaudar un total de Bs 221.637.470,00.

A continuación mostramos los resultados completos de la jornada dominical en el óvalo caraqueño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 116.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Vinicius Jr. (4). 53 Álvaro Finol 1.225,04 2 Luigino (2). 54 W.Véliz. - 3 Forty Time (5). 53 F.Quevedo. - 4 Rey Joaquín (1). 55 J.Lugo. - 5 High Black Cat (7). 51 L.Funez Jr. -

Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 1.225,04. Place: 145,01 y 59,83 Exacta: 2.292,24 Trifecta: 25.500,72. Superfecta: 7.491,74.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Black Stone (2). 53 Jaime Lugo. 58,81 2 Uriel (5). 53 A. Siso. - 3 Alkalino (1). 53 J. Aray. - 4 Raycharles (4). 54 J.A.Rivero. - 5 Teniente Dan (3). 53 F. Quevedo, -

Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 58,81 Exacta: 685,41 Trifecta: 932,61.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Juan Valdez (USA) (9). 54 Jesús Adames 55,00 2 Zio GIacoof (4). 55 Y. Díaz. - 3 Barbarroja (7). 50 O. Medina. - 4 Dumpling (10). 52 A. Ybarra. - 5 Río Unare (8) 53 R. Solano. -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 55,00 Place: 57,35 y 62,47 Exacta: 83,38 Trifecta: 94,35 Superfecta: 270,08. Ret: 6.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Marisma (5). 53 Yoelbis González. 187,71 2 Larastone (6). 54 J.Lugo. - 3 Paraguanera (1). 53 A.Ybarra. - 4 Gran Amelia (3). 53 A.Finol - 5 Abusiva (4). 54 J.Aray. -

Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 187,71 Place: 114,15 y 55,00 Exacta: 447,33 Trifecta: 3.558,40 Superfecta: 8.867,50.

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 St Germain (5) 1sub. 53 Jhonathan Aray. 761,49 2 Bola de Humo (7) 2baj. 52 W,Véliz. - 3 Gran Andrés (9). 54 J.Lugo. - 4 Congruente (1). 52 O.Medina. - 5 Top One (2). 53,5 Yam.González. -

Entrenador: César Morón. Ganador: 761,49 Place: 81,80 y 64,35 Exacta: 1.465,67 Trifecta: 3.299,50 Superfecta: 1.985,94 Ret: 8.

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Ganbatte (5) 53 Yonkleiver Díaz. 1.166,83 2 Qualitat (1) 53 J.A.Rivero. - 3 Mufasa (4) 52 O.Medina. - 4 Drako (2) 50,5 Y.Caguado. - 5 Rozagante (USA) (6) 58 J.Aray. -

Entrenador: Rubén Lanz Ganador: 1.166,83 Place: 280,62 y 64,94 Exacta: 7.966,43 Trifecta: 39.501,00 No hubo Superfecta.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Miss Blaugrana (2). 53.5 Yoelbis González. 128,15 2 Hipotenusa (7). 53 J.Aray. - 3 Miss Coco (2). 54 J.A.Rivero. - 4 The Queen Roca (3). 53,5 J.G.Hernández. - 5 Queen Victoria (1). 50 L. Altuve -

Entrenador: Freddy Petit. Ganador: 128,15. Place: 73,31 y 90,04. Exacta: 616,40 Trifecta: 868,00. Superfecta: 1.858,13. Triple Apuesta: 26.509,67. Pool de 4: 245.978,05. Ret. 05-12.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Cheeca Blue (USA) (9). 56 José Alejandro Rivero. 198,85 2 Star Plus (2). 53 J.Aranguren - 3 Multiverso (5). 51,5 O.Medina. - 4 Renacer (7). 54 J.C.Rodríguez. - 5 Loca Te Pones (3). 53 A.Siso. -

Entrenador: Domingo Aquino. Ganador: 198,85 Place: 124,26 y 197,19 Exacta: 2.369,85 Trifecta: 2.077,24. Superfecta: 4.390,74. No hubo Doble Perfecta.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Victoria de Oro (1). 55 Yonkleiver Díaz. 167,96 2 Reina de Vela (2). 50 S. Yánez. - 3 Lady Rocket (10). 53 A. Ybarra. - 4 Elorza Princess (4). 53 J.A.Rivero - 5 Spring Training (5). 53 J.C.Rodríguez. -

Entrenador: Heli García Jr. Ganador: 167,96 Place: 88,16 y 191,81 Exacta: 2.735,56. Trifecta: 2.186,62 No hubo Superfecta.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 My Five Mate (2). 53 Johan Aranguren. 114,53. 2 Maximus Fortune (10). 54 K. Aray. - 3 My Fliyng Mate (4). 53 W. Véliz. - 4 Mad Max (7). 53 M. Romero Q. - 5 Cosmos (11). 53 Y. González. -

Entrenador: Manuel Vielma. Ganador: 114,53 Place: 157,42 y 98,61 Exacta: 1.154,88 Trifecta: 3.456,67. No hubo Superfecta. Ret: 9.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69.

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Rachells Manía (USA) (9). 53 Ángel Ybarra. 225,95 2 Preciosa (10). 50 O.Rivas. - 3 Majestic Shot (6). 53,5 L.Mejías. - 4 Canela (3). 50 L.Funez Jr. - 5 Acanelada (7). 54 O.Medina. -

Entrenador: José Luis Balzán. Ganador: 223,95 Place: 104,93 y 92,77. Exacta: 817,99. Trifecta: 1.821,80. Superfecta: 4.675,87. Ret: 5.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Tiz Erin (USA) (7) 56 Jaime Lugo. 124,18 2 Prioritise (2) 53 J.G.Hernández. - 3 Fantastic Shot (8) 52 O. Medina. - 4 Salomé (5) 52,5 S. Yánez - 5 Boiled Milk (3) 53 J.Aranguren -

Entrenador: Pedro Coronil. Ganador: 124,18 Place: 90,67 y 103,01. Exacta: 269,90. Trifecta: 404,76 Superfecta: 1.201,46. Triple Apuesta: 1.310,45. Súper Pool de 4: 7.855,22. Doble Perfecta. 1.775,16. 5y6 nacional *5* (19102) Bs. 1.608,16 5y6 nacional *6* (2887) Bs. 41.043,07. Loto Hípico: 109.954,55.