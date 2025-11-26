Yoelbis González tiene mucha fe de conseguir victoria con estas dos yeguas para la R46 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El jinete profesional, Yoelbis González asistió a la jornada de ajustes, la lluviosa mañana de este miércoles 26 de noviembre y aprovechó para ser entrevistado para Meridiano Web, a fin de conocer las condiciones de sus cuatro compromisos para la reunión 46.

Yoelbis González: Compromisos R46 La Rinconada

Yoelbis, ante todo un cordial saludo. En esta ocasión vamos a conversar acerca de tus cuatro compromisos para la reunión número 46 del último domingo de este mes de noviembre. Inicias en la tercera carrera con el ejemplar Manoepiedra del trainer William Laya.

-Un caballo que he tenido la oportunidad de conducirlo en varias ocasiones. Lamentablemente en sus últimas actuaciones no ha podido emplear al 100%, por lo que esperamos mucha mejoría para esta carrera.

A la altura de la cuarta carrera repite la monta con la dosañera Marisma presentada por Carlos Radelli.

-Una yegua que tuvo un buen debut y llegó a pocos cuerpos. Para está oportunidad tengo bastante fe para que la yegua podría estar decidiendo la carrera con el favor de Dios y que todo salga bien.

Carreras del 5y6: La Rinconada

Nos vamos para la primera válida del 5y6 Nacional y montarás a la yegua Miss Blaugrana, que en esta ocasión le quitan el implemento Gríngola.

-Mira esta yegua en su última carrera su atropellada fue bestial. Pensamos que, para esta competencia y quitando el implemento Gríngola, la yegua correrá un poco más cerca, logrando por supuesto conseguir el triunfo.

Cierras tus compromisos en la quinta válida con Miss Billion ¿Qué nos puedes decir sobre esta yegua?

-Esta yegua viene mejorando y he venido trabajando poco a poco con ella. Para esta oportunidad, tenemos bastante fe que, la yegua podría estar mejorando y lograr la victoria.