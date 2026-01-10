El cantante MIRUD estará en Eurovisión 2026 desde el Festival de San Marino

Suscríbete a nuestros canales

Durim Morina, nacido en Los Ángeles, California, el 17 de octubre de 1994, de familia albanesa y conocido artísticamente como MIRUD, estará en Eurovisión 2026 desde el Festival de San Marino.

El reconocido artista internacional fue confirmado como participante del reconocido evento, el proceso oficial de selección que determina al representante del país en el Eurovision Song Contest 2026, uno de los escenarios musicales más importantes y seguidos del mundo.

Con una trayectoria marcada por el cruce de culturas, idiomas y sonidos contemporáneos, MIRUD llega a San Marino como una de las propuestas más destacadas de esta edición. Su participación refuerza el carácter cada vez más internacional del certamen y confirma la apuesta del festival por artistas con una visión global y una identidad artística sólida.

El artista, conocido por su versatilidad vocal y su capacidad de conectar mundos musicales distintos desde el pop alternativo y electrónico hasta influencias mediterráneas y de Medio Oriente ha desarrollado una carrera con fuerte impacto internacional, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y presencia en rankings y medios de diversos países.

Una Voce per San Marino se ha consolidado en los últimos años como una plataforma abierta a talentos de todo el mundo, permitiendo que artistas internacionales compitan por la oportunidad de representar al país en Eurovisión. En este contexto, la inclusión de MIRUD subraya el crecimiento del festival como espacio de alto nivel artístico y proyección global.

La propuesta con la que MIRUD participa combina una narrativa emocional profunda con una producción moderna y una interpretación pensada para el escenario eurovisivo, donde la identidad, la puesta en escena y el mensaje juegan un papel fundamental. Su candidatura ya ha comenzado a generar expectativa entre seguidores del certamen y profesionales de la industria musical.

Con esta participación, MIRUD da un paso más en su consolidación como artista internacional y se suma a la conversación cultural que cada año convierte a Eurovisión en un fenómeno musical y mediático sin fronteras.