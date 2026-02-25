Habló José Alejandro Rivero: "No descarten a esta yegua que va a su debut para el 5y6 y me gusta para ganar"

Suscríbete a nuestros canales

Tras cumplir con la jornada de ajustes la mañana de este miércoles 25 de febrero en la pista de La Rinconada, el destacado jinete José Alejandro Rivero, conocido en el ambiente hípico como “Camaguán” conversó en entrevista para el equipo de Meridiano Web sobre sus cuatro montas a participar el día domingo 1ro de marzo en la décima reunión del primer meeting de la presente temporada.

José Alejandro Rivero: Montas no válidas y 5y6 La Rinconada

Hola José Alejandro. Un total de cuatro compromisos. Inicias en la primera del programa con el castaño Gran Alabama que reaparece luego de un corto paro de 35 días sin correr ¿Cómo estuvo su entrenamiento?

-Es primera vez que voy a montar a este ejemplar, gracias a su propietario, a su entrenador Riccardo D’Angelo por la oportunidad de conducir a este caballo y puedo decir que, en este tiro (1.600 metros) Gran Alabama se desenvuelve muy bien. Pienso que corriendo un poco tranquilo y detrás de la velocidad en los últimos 300 metros será uno de los grandes atropelladores de esta carrera.

Seguidamente en la segunda del ciclo no válido montarás a la potra debutante Supergirl, presentada por Jefferson Rivas.

- Tuve la oportunidad de trabajar con esta yegua. Hará su debut en mis manos y agradecido también con el propietario y el entrenador por la oportunidad y la confianza de montar a esta potra. Pienso que para este tiro de 1.300 metros la va a favorecer mucho, pues no tiene tanta velocidad. Sin embargo, en sus aprontes me ha demostrados que es una buena galopadora por lo que, en los últimos metros será una de las grandes candidatas para esta gran carrera.

Jornada del 5y6: Montas R10 La Rinconada

José Alejandro para la jornada del 5y6 dominical, específicamente en la primera válida tienes el compromiso de montar al debutante My Security.

-Un ejemplar que tengo un mes trabajando con él y se siente muy bien. La carrera es un poco apretada. Teniendo un buen brinco como lo ha demostrado en sus trabajos y sí él caballo me ayuda en los primeros metros en dominar al grupo, pero estaremos corriendo hacia adelante. Solo que el caballo va a debutar. Esperemos con un poco de suerte supere su debut y haga una buena actuación.

Y cierras tus compromisos en la tercera válida con la debutante Winning Queen del trainer Rubén Lanz y también tienes que compartir con nosotros una importante noticia de tu logro profesional.

-Esta yegua también va a debutar en mis manos. Su apronte lo hizo excelente en está última semana. El trainer Rubén Lanz me dio la oportunidad de montar a esta yegua, por lo que va a correr en atropellada y no descarto el chance para nada porque es una de las tres yeguas duras y me gusta para ganar en el nombre de Dios. También agradezco a Dios por recibir el galardón como el Atleta del Año en Los Esteros de Camaguán (Guárico). Gracias a su alcalde Emilio Ávila me traje el trofeo y la medalla, además de desearles éxitos y bendiciones.