Yoelbis González: “Mis dos conducidos lo van hacer muy bien este domingo en La Rinconada”

El joven jinete profesional, Yoelbis González, ratifica su presencia este domingo 1 de marzo en la cartelera oficial. La jornada consta de doce competencias de pronóstico reservado, donde el tradicional juego del 5y6 nacional acapara la atención de la afición desde la séptima carrera, apertura de la primera válida.

González, oriundo del estado La Guaira, selló un triunfo impecable la semana pasada sobre los lomos del ejemplar Colossus. Tras cumplir con su rutina de traqueos este miércoles por la mañana, el jockey conversó en exclusiva con Meridiano Web sobre las oportunidades de éxito que posee en esta nueva fecha del calendario hípico.

La primera monta la tiene en la misma primera carrera en nómina de cuatro ejemplares con el importado Magicshadow en recorrido de 1.600 metros.

- Será mi debut sobre los lomos de este ejemplar. No obstante, el estudio minucioso de sus actuaciones previas me permitió comprender sus características pisteras. Considero que este domingo, en el tiro de la distancia, el caballo mostrará un rendimiento superior. Con el favor de Dios, esperamos un resultado positivo.

¿Qué nos puedes decir sobre el ejemplar Sr. Gato Pardo en la primera válida del 5y6? Reaparece tras 98 días de inactividad, ¿cómo ha sido su evolución para este compromiso?

- Olviden la actuación de estreno de nuestro pupilo; para aquel entonces no alcanzaba su plenitud física. Hoy, mucho más ajustado y en condiciones envidiables, esperamos una carrera que reivindique su calidad pistera.