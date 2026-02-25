Última hora: Retirado ejemplar que se perfilaba como el dato más corrido para el 5y6 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada se desarrollará este domingo 1ro de marzo, la décima reunión del primer meeting, el cual contiene una programación de 12 carreras sin pruebas selectivas.

Ejemplar: Retiro 5y6 La Rinconada Datos hípicos

La mañana de este miércoles 25 de febrero, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció, a través de las redes sociales la información del retiro un ejemplar que no estará en acción en la duodécima competencia, sexta válida para el juego del 5y6 Nacional.

Se trata del castaño Gran Azabache (número 12), pues estaba inscrito a en la carrera de los acumulados para caballos nacionales e importados de 5 y más años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros.

Para esta ocasión, la cincoañero reaparecía luego de 98 días sin correr, al mismo tiempo contaba a con la monta del jinete aprendiz Kelvin Aray y se estrenaba en la cuadra del trainer Vicenzo Di Luca para los colores del Stud DCA. Asimismo, el ejemplar estrenaba los implementos: Vendas (+V), Gríngola (+Gr) y Bozal Blanco (+BB).

En su última que fue el día 23 de noviembre del 2025, el nacido y criado en el Haras Los Caracaros quedó retirado por motivo de Cólico (CHI).

Motivo del Retiro de Gran Azabache: La Rinconada

A través de la información del INH de este mismo miércoles, Gran Azabache quedó retirado por Traumatismo Generalizado.