Paladin y Further Ado, nominados para el Toyota Blue Grass (G1) de $1,25 millones en Keeneland

Suscríbete a nuestros canales

El Spring Meet de Keneland que arranca el 3 de abril, tendrá el segundo día carreras, una de las pruebas máximas de esta competición como lo es el Toyota Blue Grass G1 de $1,25 millones prueba que atrajo a Paladin, líder en la ruta al Kentucky Derby con 60 puntos, y al ganador de su primera carrera por 20 cuerpos, Further Ado, entre los 91 potros de 3 años nominados para la edición 102 del Toyota Blue Grass, el sábado 4 de abril, el segundo día del Spring Meet.

Kentucky Derby: Paladin y Further Ado por los puntos millonarios

El Toyota Blue Grass es una auténtica tradición primaveral y un escenario clave para los talentosos potros de 3 años. Keeneland, marca la pauta para el Spring Meet. El 4 de abril (segundo día de carreras), la Toyota Blue Grass G1 de 1,800 metros en tierra es la undécima y la última carrera del día, con cinco stakes de grado con un valor combinado de $3.15 millones.

La cartelera de ese día incluye:

La edición 25 de la Resolute Racing Madison (G1) de $650,000 para potrancas y yeguas en 7 furlongs en tierra;

para potrancas y yeguas en 7 furlongs en tierra; La edición 38 de la Appalachian (G2) de $500,000

La edición 30 de la Valvoline Global Shakertown (G2) de $400,000

La edición 39 del Commonwealth (G3) de $350,000

El ganador del Toyota Blue Grass G1 ganará 100 puntos en el camino al Kentucky Derby, mientras que los que queden en segundo, tercero, cuarto y quinto lugar recibirán 50, 25, 15 y 10 puntos, respectivamente.

En total, 14 de los 20 ganadores de puntos principales para la edición 152 del Kentucky Derby (G1) de $5 millones el 2 de mayo están nominados al Toyota Blue Grass. La hora de inicio es a las 6:22 p.m., (7:22 p.m. Vzla).