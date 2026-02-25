Hipismo

El Central Bank Ashland G1 de $750,000 en Keeneland atrae a 65 nominadas lideradas por la campeona dosañera Super Corredora

Esta carrera será el primer día de la temporada de primavera en el hipódromo de Lexington

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 08:00 am
El Central Bank Ashland G1 de $750,000 en Keeneland atrae a 65 nominadas lideradas por la campeona dosañera Super Corredora
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

Keeneland inaugurará su Spring Meet de 15 días el viernes 3 de abril con 10 carreras, encabezadas por la edición 89 del Central Bank Ashland (G1) de $750,000, la primera carrera de Grado 1 del año para potrancas de 3 años. Un total de 65 ejemplares, entre ellos Super Corredora, ganadora del Eclipse Award 2025 como Campeona de 2 Años, y las invictas Bella Ballerina y Zany, han sido nominados para el Central Bank Ashland G1.

NOTAS RELACIONADAS

La carrera pautada para 1,700 metros en tierra es un objetivo importante al comienzo de la temporada para las potrancas de segundo año. Entre las ganadoras recientes que se proclamaron campeonas se encuentran Nest (2022), Malathaat (2021) y Monomoy Girl (2018).

La novena carrera, con hora de inicio a las 5:16 ET (6:16 pm. Vzla), es la Central Bank Ashland G1, una de las cuatro pruebas de Stakes de Grado del primer día de la Carrera de Primavera. Las otras son:

  • Edición 38 del UK HealthCare Transylvania (G3), de $600,000
  • Edición 41 del MiddleGround Capital Beaumont (G2), de $400,000
  • Edición 78 de la Lafayette Stakes, de $400,000

El Central Bank Ashland G1 otorga 100 puntos al ganador de la Road to the Kentucky Oaks. Las siguientes cuatro finalistas recibirán 50, 25, 15 y 10 unidades, respectivamente, para la carrera de Grado 1 con premio de $1.5 millones, que se disputará el 2 de mayo en Churchill Downs. 

Once de los 14 ganadores de puntos en el Road to the Kentucky Oaks están nominados al Central Bank Ashland G1.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo NBA SPB
Miércoles 25 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo