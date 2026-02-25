El Central Bank Ashland G1 de $750,000 en Keeneland atrae a 65 nominadas lideradas por la campeona dosañera Super Corredora

Suscríbete a nuestros canales

Keeneland inaugurará su Spring Meet de 15 días el viernes 3 de abril con 10 carreras, encabezadas por la edición 89 del Central Bank Ashland (G1) de $750,000, la primera carrera de Grado 1 del año para potrancas de 3 años. Un total de 65 ejemplares, entre ellos Super Corredora, ganadora del Eclipse Award 2025 como Campeona de 2 Años, y las invictas Bella Ballerina y Zany, han sido nominados para el Central Bank Ashland G1.

La carrera pautada para 1,700 metros en tierra es un objetivo importante al comienzo de la temporada para las potrancas de segundo año. Entre las ganadoras recientes que se proclamaron campeonas se encuentran Nest (2022), Malathaat (2021) y Monomoy Girl (2018).

La novena carrera, con hora de inicio a las 5:16 ET (6:16 pm. Vzla), es la Central Bank Ashland G1, una de las cuatro pruebas de Stakes de Grado del primer día de la Carrera de Primavera. Las otras son:

Edición 38 del UK HealthCare Transylvania (G3), de $600,000

Edición 41 del MiddleGround Capital Beaumont (G2), de $400,000

Edición 78 de la Lafayette Stakes, de $400,000

El Central Bank Ashland G1 otorga 100 puntos al ganador de la Road to the Kentucky Oaks. Las siguientes cuatro finalistas recibirán 50, 25, 15 y 10 unidades, respectivamente, para la carrera de Grado 1 con premio de $1.5 millones, que se disputará el 2 de mayo en Churchill Downs.

Once de los 14 ganadores de puntos en el Road to the Kentucky Oaks están nominados al Central Bank Ashland G1.