Super Corredora nombrada campeona de dos años en el Eclipse Award

Con una gran concurrencia de personalidades hípicas, este jueves 22 de enero se celebró la entrega del Eclipse Award 2025 en las instalaciones del Hotel The Breakers en Palm Beach, Florida.

La primera categoría nombrada fue la correspondiente a campeona dosañera. Super Corredora, hija de Gun Runner en Super Simple, fue premiada como la mejor de la generación, de acuerdo al resultado de los votos.

El gran salto a la fama de Super Corredora

Pensionada de John Sadler para la sociedad de Spartan Equine Racing LLC, West Point Thoroughbreds, Robert C. Gardiner, y Michael W. Olszewski, su corta campaña de cuatro actuaciones se vio resaltada con el triunfo que obtuvo en la Breeders’ Cup Juvenile Fillies (G1).

Montada por el chileno Héctor Isaac Berríos, Super Corredora había competido en dos carreras en Del Mar, y su mejor figuración en ellas fue un segundo lugar el 9 de agosto. Posteriormente, fue llevada a Santa Anita donde abandonó el grupo de no ganadoras, y de allí se dio su inscripción al famoso campeonato mundial de la Copa de Criadores.

En la Breeders’ Cup Juvenile Fillies (G1), no dejó respirar a sus enemigas. Con tiempos de 22.2, 45.3, 1:10.0 y 1:36.2, cumplió la ruta de 1,700 metros en Del Mar con crono de 1:43.71.

Los distintos votantes inclinaron su preferencia a esta noble potra que, ahora con su campaña de tresañera y este título a cuestas, será el centro de las miradas con la proyección de que participe en las Kentucky Oaks del venidero mes de mayo en Churchill Downs.