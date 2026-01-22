Antonio Fresu recibe el visto bueno médico para regresar a la actividad hípica

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jinetes con campaña en California que se ha convertido en uno de los favoritos de la afición es el europeo Antonio Fresu. Con 33 años de edad, logró ganar en 2025 el Hollywood Meet de Santa Anita Park por primera vez en su carrera.

En el Opening Day del óvalo californiano, Fresu rodó en la séptima carrera de ese día cuando montaba a Anmer Hall. Como consecuencia, se fracturó un dedo del pie izquierdo, lo que motivó un reposo que ya llegó a su final.

Los médicos le dan el "okey" a Antonio Fresu

Según lo publicado por el comunicador y agente de compra de purasangres Nick J. Hines, el agente de Fresu, Ronald Anderson, informó que a Fresu le removieron el alambre del dedo meñique y este sábado volverá a los ejercicios.

Esto significa que, para la próxima semana en Santa Anita Park, el jockey nacido en Cerdeña, la misma isla donde nacieron Lanfranco Dettori y Andrea Atzeni, estará firmando compromisos.

Antonio Fresu, una sensación en la costa oeste

Desde que se radicó en Estados Unidos en 2023, Antonio Fresu se ha labrado un camino para convertirse en una referencia dentro del espectáculo hípico que se celebra en esa parte del país.

Con 379 victorias de por vida y premios que superan los $25 millones, Fresu arrancará el 2026 con un ligero retraso, pero todavía con la posibilidad de que, en las futuras temporadas de Santa Anita Park y Del Mar, demuestre todo su talento sobre los purasangres de carreras.