Fin inesperado de la temporada: Una fractura deja fuera de combate al jockey Antonio Fresu

Suscríbete a nuestros canales

La jornada inaugural en Santa Anita Park trajo consigo una noticia sombría para la hípica estadounidense. El jockey Antonio Fresu estará “fuera por algún tiempo” de las pistas tras sufrir una fractura en un dedo del pie izquierdo, según confirmó su agente, Ron Anderson, el lunes por la mañana.

El jinete de 34 años, cuya presencia en el circuito californiano genera siempre grandes expectativas, no montará a caballo en el futuro previsible. Anderson informó al Daily Racing Form que la lesión ocurrió durante la séptima carrera del día, un percance que pone un freno abrupto a su prometedor inicio de temporada.

El Incidente y la Posible Cirugía: Jinete Reposo

La fractura se produjo en el dedo del pie izquierdo de Fresu. La lesión ocurrió mientras montaba a Amner Hall. En una de las curvas del circuito de césped cuesta abajo, Fresu y su montura sufrieron un tropiezo, impactando contra la barandilla. El jinete actuó rápidamente, detuvo su caballo y no terminó la carrera.

Ron Anderson indicó que la lesión reviste gravedad y que Fresu podría requerir intervención quirúrgica, lo cual prolongaría significativamente su período de recuperación y ausencia en la competición.

Un Inicio Agrio y Dulce

La lesión interrumpió una jornada que Fresu había comenzado de manera brillante, demostrando su calidad en el circuito. Antes del percance, el jinete italiano consiguió dos importantes victorias.

Primer Triunfo: Fresu ganó la tercera carrera a bordo de My Perfect Wave, en una Allowance Optional Claiming de $70,000. El ejemplar pagó un dividendo de $16.20.

Victoria Selectiva: El jockey coronó su mañana con un destacado triunfo en el Mathis Mile Stakes Grado 2, con el ejemplar Hiding in Honduras. La pareja completó el recorrido en 1:35.13 y se convirtió en una sorpresa en taquilla, al abonar un jugoso dividendo de $21.40 por ganador.

Tras el incidente, Fresu fue inmediatamente sustituido en sus últimas tres montas programadas para la jornada, que incluyó la participación en el G1 American Oaks, una carrera dotada con $300,000 en premios, donde tenía la monta de la yegua Ambaya que a la postre fue la ganadora.

Estados Unidos: Victorias Jinetes Montas Años de carrera

La hípica lamenta la baja de Fresu y espera una pronta recuperación, deseando verle de nuevo en las pistas una vez que supere esta desafortunada lesión. Hasta ahora el italiano suma un total 379 victorias en 2,137 montas realizadas en cuatro años de carrera.