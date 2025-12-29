La lucha de Nysos: Flavien Prat explica por qué su victoria fue un acto de "Gran Valentía"

Suscríbete a nuestros canales

La jornada inaugural del Santa Anita Park Classic Meet presentó un emocionante duelo en el Laffit Pincay Stakes (G2), una de las seis competencias stakes del día. El multimillonario Nysos, bajo la conducción del jockey francés Flavien Prat, logró una victoria de foto sobre su compañero de establo, Nevada Beach.

Tras el opening day, Prat compartió sus impresiones sobre la ajustada victoria del ejemplar entrenado por Bob Baffert. El jockey subrayó la capacidad de respuesta y el esfuerzo final que mostró Nysos:

“Me preocupó un poco que el ritmo fuera lento, pero tan pronto como (Nysos) encontró una abertura (costura), hizo un movimiento realmente bueno. Luego Nevada Beach se unió a nosotros. Fue un esfuerzo muy valiente”.

La Hegemonía de Nysos Continúa: Estados Unidos Caballo

Nysos, ganador de la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1) el pasado noviembre, mantuvo su hegemonía ante la actual generación de corredores. El hijo de Nyquist exhibió una vez más todo su potencial para derrotar a un grupo compacto de rivales.

El G2, valorado en $200,000 y disputado en 1,700 metros, culminó con un tiempo de 1:02.1. Al igual que sucedió en la BC Dirt Mile, Nysos tuvo que fajarse en un final de fotografía, esta vez contra un Nevada Beach (montado por Juan Hernández) que vendió cara su derrota.

Con esta victoria, el nieto de Bernardini aumenta su récord a siete triunfos en ocho presentaciones. Su historial colecciona tres triunfos en G3, dos en G2 y uno en G1, lo que incrementa sus ganancias por encima de $1.2 millones para sus allegados.

Victorias para Baffert y Prat

Para el Hall of Fame Bob Baffert, significó su séptima victoria en este evento, que antes llevó el nombre de San Antonio Stakes. Por su parte, Flavien Prat alcanzó su tercera victoria en la carrera, las tres de la mano de Baffert.