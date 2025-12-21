Última hora: La apertura de Santa Anita será el 28 de diciembre ante la amenaza de lluvias

Suscríbete a nuestros canales

El día inaugural del encuentro Clásico de Santa Anita Park se pospondrá dos días, hasta el domingo 28 de diciembre. La decisión obedece al inminente y severo pronóstico de lluvias que caerá esta semana sobre el sur de California, tal y como anunció la pista en su cuenta oficial de X, @santaanitapark.

Aunque resulta difícil predecir el clima con total certeza con más de 48 horas de antelación, los modelos actuales indican la llegada de un "río atmosférico". Este fenómeno descargará lluvias significativas en el área desde la tarde del martes hasta la noche del viernes.

“Con la cantidad de lluvia pronosticada, es importante tomar esta decisión lo antes posible para avisar a todos con anticipación”, explicó Nate Newby, Gerente General de Santa Anita. “Todo el mundo espera el Día Inaugural, ya que tradicionalmente es uno de nuestros días más importantes del año, por lo que no tomamos esta medida a la ligera. Después de consultar con nuestras partes interesadas, ajustar el calendario de carreras ahora ofrece la mejor oportunidad para tener una gran apertura y comenzar la temporada”.

Nuevo Calendario y el Impacto en la Agenda

El calendario revisado de la Semana Inaugural de Santa Anita incluye carreras en vivo el domingo 28 de diciembre y el lunes 29 de diciembre. El hipódromo regresa a la acción el miércoles 31 de diciembre (Nochevieja) y continúa hasta el domingo 4 de enero.

Las inscripciones para el Día Inaugural se realizarán según lo programado hoy, domingo 21 de diciembre. Las inscripciones para el lunes 27 de diciembre tendrán lugar el lunes 22 de diciembre. El hipódromo también ajustará el horario de entrada para el resto de la semana.

Esta sería la primera vez desde la temporada de invierno 2019-20 que Santa Anita no abre el 26 de diciembre. El Día Inaugural del 28 de diciembre de aquel año atrajo a una multitud de más de 35.000 aficionados.

Debut de Emisael Jaramillo También se Retrasa

El encuentro Clásico número 89 de Santa Anita Park contará con seis carreras selectivas, incluidas el Grado 1 Malibu y el La Brea Stakes. El retraso hasta el domingo debe asegurar que las carreras de césped, incluidas las tres de grado, permanezcan en el campo de hierba. Las carreras de césped de invierno de alta calidad definen al Parque Santa Anita durante la última década.

El aplazamiento afecta al jinete criollo Emisael Jaramillo, quien tiene previsto iniciar su campaña en este meeting bajo la representación de un nuevo agente. La fanaticada ahora debe esperar hasta el domingo 28 de diciembre para ver al jinete en acción. La primera carrera ese domingo será a las 11:00 am. Los boletos comprados para la fecha original se aceptarán el 28 de diciembre; solicite reembolsos completos si lo requiere.