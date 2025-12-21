Gulfstream Park: Javier Castellano gana de nuevo y extiende su racha positiva

Suscríbete a nuestros canales

Hallandale Beach, Florida. El Championship Meet de la presente temporada en Gulfstream Park continúa su curso este domingo 21 de diciembre con una programación de 10 competencias. Aunque la cartelera no incluye pruebas selectivas o de grado, destaca la acostumbrada y fuerte presencia latina en búsqueda de nuevas victorias.

El jinete criollo Javier Castellano mantiene una excelente racha de triunfos por días consecutivos. Castellano fue el encargado de abrir el telón de la jornada dominical de carreras en el recinto, donde tiene previsto realizar un total de seis montas.

I C Light Vence de Punta a Punta: Abre el programa dominical Gulfstream Park

La primera actuación del astro venezolano tuvo lugar en la disputa de un Maiden Special Weight en un recorrido de 1.000 metros sobre la pista de grama. Castellano guió al ejemplar I C Light, que se presentó con un morning line de 3-1 antes de la partida.

Tras la orden de inicio, y sin dar ventaja, el criollo se vino a comandar las acciones con el pupilo que entrena Mark Casse. I C Light estableció un ritmo sólido, dejó parciales de 21.28 para los 400 metros y 43.77 para los 800 metros. El ejemplar completó el recorrido en un tiempo final de 55.50 para los 1.000 metros.

Este triunfo permite a Castellano conseguir su cuarta victoria consecutiva, una racha que inició el pasado 18 de diciembre. El ganador dejó en taquilla un dividendo de $6.00 a ganador, $3.20 el place y $2.60 el show. I C Light, un hijo de Charlatan en Brandons Danger por Into Mischief, ahora presenta un récord de dos actuaciones para un triunfo.

Castellano Avanza en Cifras Históricas

Para el látigo criollo, esta victoria se convierte en la número 91 de la actual temporada. En su trayectoria de por vida, suma la victoria 5.918. Cabe destacar que todavía le restan cuatro compromisos por realizar en la agenda dominical.

Aunque el reto parece lejano, el próximo gran objetivo a seguir en su carrera profesional es alcanzar la cifra de 6.000 triunfos de por vida. Solo resta vida y salud para que el jinete alcance esta histórica marca que confirma su lugar entre los más grandes.